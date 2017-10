CVM Tomis se gândeşte deja la play-off

CVM Tomis se gândește deja la play-off

25 Februarie 2013

Victoria obținută de CVM Tomis, sâmbătă, în confruntarea de la Sala Sporturilor, scor 3-0 (25-17, 25-21, 25-16) cu Unirea Dej,îi asigură echipei constănțene prezența în play-off, pornind de pe prima poziție.Chiar dacă formația antrenată de Martin Stoev mai are de jucat două etape în sezonul regulat, din punct de vedere matematic, nu se mai poate schimba nimic. Astfel, CVM Tomis se gândesc deja la urmă-toarea fază a competiției, unde fiecare meci va fi decisiv.„Este un avantaj care nu con-tează foarte mult în economia titlului de campioană, care se adjudecă după terminarea play-off-ului, când sistemul de joc și echipele sunt de altă anvergură”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr.Primul obiectiv pentru constăn-țeni va fi eliminarea adversarei de pe locul 8, echipă cu care vor juca în prima fază a play-off-ului, după care vor rămâne formațiile din „Final four”, cele care vor decide cine va fi campioana sezonului 2012-2013.„În prima etapă, vom juca cu echipa de pe locul 8, care nu este încă sigură. Poate să fie și CSM București, dar și CS Phoenix Șim-leul Silvaniei. În aceste condiții, primul nostru pas va fi să depășim prima fază din play-off. După aceea, vom vedea care va fi situația. Următorul pas înseamnă semifi-nalele campionatului, asta însem-nând implicit cele mai bune patru echipe. Echipele care se află, în prezent, pe locurile 1-5, sunt formații de valoare, care oricând pot crea probleme oricui. Nu privim detașat acest play-off. În ultimii ani, am jucat în această fază a campionatului și am avut surprize neplăcute. Din această cauză, orice echipă ne poate crea probleme dacă noi nu suntem conectați la joc, dacă nu suntem pregătiți să facem față oricăror greutăți care pot apărea și în joc, dar și în problemele de sănătate care, de multe ori, nu mai depind de noi”, a explicat Serhan Cadâr.Iată și celelalte rezultate ale etapei a XX-a: Dinamo București - SCM U Craiova 1-3, Steaua București - VCM LPS Piatra Neamț 2-3, Știința Baia Mare - Remat Zalău 3-1, CS Phoenix Șimleul Silvaniei - CSM Agronomia București 3-2. U Cluj a stat.CVM Tomis va juca următorul meci, miercuri, tot pe teren propriu, în compania Stelei București.