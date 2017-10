Divizia A1 de volei masculin, etapa a opta

CVM Tomis se antrenează cu Unirea pentru duelul cu belgienii

Sâmbătă, 29 noiembrie, CVM Tomis primește vizita echipei Unirea Dej, în meciul din etapa a opta a Diviziei A1 la volei masculin. Partida este programată la ora 17.00, la Sala Sporturilor din Constanța.„Dejul este o echipă care an de an se bate la locurile fruntașe, să se afle în primele cinci. Dovadă stă și faptul ca evoluează în cupele europene. Pentru noi, orice meci din campionat este important pentru a ne păstra prima poziție, nu contează adversarul. Doar primele patru echipe joacă în play-off și atunci vrem să avem avantajul terenului propriu. Meciul cu Dej ne dă șansa de a ne veri-fica încă o dată forțele și de a avea un moral bun înainte de partida cu Roeselare. Ar fi nemaipomenit să păstrăm ritmul pe care îl avem și în Liga Campio-nilor, am avea o opțiune serioasă de calificare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, centrul constănțean Sergiu Stancu.CVM Tomis conduce în clasament cu 20 de puncte, urmată de Zalău, cu 17 puncte.Etapa a opta va începe de mâine, 28 noiembrie, cu partidele Știința Baia Mare - Phoenix Șimleu Silvaniei și Dinamo - CSM București (ora 19.30, în direct la Digi Sport). Sâmbătă, se vor mai juca: ACS Volei Municipal Zalău - CVM LPS Piatra Neamț, Steaua - Banatul Caransebeș (ora 15.45, la Digi Sport), SCMU Craiova - Arcada Galați.