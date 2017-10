CVM Tomis, şanse mari de a ocupa poziţia de lider

Divizia A1 la volei masculin

CVM Tomis, șanse mari de a ocupa poziția de lider

Sâmbătă, la ora 17.00, CVM Tomis are programat meciul cu CS Phoenix Șimleu Silvaniei, la Sala Sporturilor, contând pentru etapa a VII-a a Diviziei A1 la volei masculin. Echipa constănțeană se află pe poziția secundă în clasament, cu 13 puncte, Tomisul fiind întrecută de Știința Baia Mare, care are tot 13 puncte, dar setaveraj mai bun. Dacă adversarii maramureșenilor vor produce o surpriză, CVM Tomis are șanse mari de a ocupa primul loc la finalul acestei runde. Celelalte meciuri ale etapei: sâmbătă: Steaua București - Dinamo București, SCMU Craiova - Unirea Dej, Agronomia București - U Cluj; duminică: VCM LPS Piatra Neamț - Știința Explorări Baia Mare (ora 17.00, în direct pe Digi Sport). CS Remat Zalău stă.Prima victorie în Liga CampionilorGruparea de la malul mării se bucură de prima victorie din istoria clubului în Liga Campionilor, reușită joi seară, tot la Sala Sporturilor, în fața formației turcești Fenerbahce Grundig Istanbul (3-0).„Este o victorie foarte importantă pentru istoria clubului și mă bucur pentru spectatorii care ne-au susținut”, a declarat antrenorul CVM Tomis, Radovan Gacic. Returul cu Fenerbahce urmează să se joace pe 21 noiembrie.