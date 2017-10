CVM Tomis s-a despărţit de antrenorul principal Radovan Gacic

CVM Tomis s-a despărțit de antrenorul principal Radovan Gacic

La început de an, vicecampioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanța, a decis să încheie colaborarea cu antrenorul Radovan Gacic și doi jucători, extrema Marko Bojic și libero-ul Marko Samardzic. Echipa se va reuni astăzi, când, cel mai probabil, ar putea fi anunțat și noul principal al echipei.După ce a încheiat colaborarea cu tehnicianul Radovan Gacic, conducerea CVM Tomis poartă discuții cu alți antrenori și ar urma, zilele acestea, să prezinte noul tehnician al echipei.De asemenea, se caută variante și pentru ocuparea posturilor lăsate libere de Marko Bojic și Marko Samardzic.„Radovan Gacic și-a manifestat intenția de a întrerupe activitatea ca antrenor la CVM Tomis, a considerat că nu a reușit să realizeze întru totul obiectivele pe care și le-a propus, cu toate că am câștigat 4 puncte în Liga Campionilor. Echipa a avut niște rezultate oarecum oscilante, iar acesta a considerat că este mai bine să întrerupă activitatea ca antrenor la noi. S-au făcut câteva discuții, am analizat modul în care s-a desfășurat jocul echipei, rezultatele și în urma acestei analize, Gacic a considerat că ar fi mai bine ca în acest moment să se retragă, pentru a da posibilitatea unei schimbări”, a declarat, pentru Cuget Liber, directorul executiv CVM Tomis, Serhan Cadâr.Lotul CVM Tomis a suferit câteva schimbări, iar din acest motiv, spune Radovan Gacic, a decis să se retragă: „Dacă tot sunt atâtea schimbări în lot, atunci mă retrag și eu ca să vă las posibilitatea să puteți face alte transferuri sau să gândiți altceva decât ce s-a întâmplat până acum. Eu am plecat la drum cu o anumită structură de echipă, nemaifiind acea structură, cred că este mai bine să mă retrag și eu”.În privința jucătorilor care ar urma să fie transferați la echipă, directorul executiv al echipei, Serhan Cadâr a declarat: „Nu se știe, orice se poate întâmpla. Dacă au plecat doi jucători, aceștia trebuie înlocuiți. Trebuie să găsim pe cineva în locul celor care au plecat”.Echipa se va reuni astăzi și va urma pregătirile pentru următorul joc în campionat, programat pe 12 ianuarie, contând pentru etapa a XII-a a Diviziei A1, când vor întâlni formația VCM LPS Piatra Neamț, la Sala Sporturilor.Șase cadeți CVM Tomis la naționalăFormația constănțeană de volei masculin, CVM Tomis a suplimentat naționala de cadeți cu șase jucători pentru turneul de calificare la Campionatul European. Meciurile vor avea loc în această săptămână la Ankara (Turcia). Din lot mai face parte și antrenorul secund Răzvan Parpală.Jucătorii convocați sunt: Adrian Aciobăniței, Cezar Bulgaru, Eduard Ocunschi, Mihai Tarță, Marius Iftime și Robert Bologa.