CVM Tomis poate „încheia“ sezonul regulat, sâmbătă, pe primul loc

Încheierea sezonului regulat se apropie iar vicecampioana României, CVM Tomis Constanța, are toate șansele să termine stagiunea pe primul loc, având de susținut încă trei meciuri. Însă, dacă va câștiga următoarea confruntare, de sâmbătă,cu CS Unirea Dej, gruparea de la malul mării se poate gândi deja la partidele din play-off, plecând de pe prima poziție.După victoria obținută zilele trecute la Sala Sporturilor cu Știința Explorări Baia Mare (3-2), CVM Tomis Constanța mai are programate două întâlniri pe teren propriu până la sfârșitul returului. Prima dintre acestea va avea loc sâmbătă, cu CS Unirea Dej, de la ora 17.00.Va fi un meci lejer pentru constănțeni din punct de vedere al diferenței de punctaj în clasament, CVM Tomis aflându-se pe primul loc, cu 43 puncte, fiind urmată de SCMU Craiova, cu 36p iar Unirea pe 3, cu 35p. În urma unei victorii, constănțenii vor fi ca și calificați în play-off de pe primul loc.Pentru partida cu Dej, elevii lui Martin Stoev vor să se concentreze așa fel încât să nu mai comită aceleași greșeli ca cele din etapa trecută, când și-au subestimat adversarul, astfel ajungându-se în setul 5, de la un avantaj de 2-0.„De pe la mijlocul setului 3 am început să ne credem învingători prea devreme și ne-am făcut singuri meciul mai greu. Partida cu Unirea va fi una pe care trebuie să o câștigăm. Cred că va fi meciul pe care, dacă îl vom câștiga, ne va asigura locul întâi la sfârșitul sezonului regulat. Am dori să-l câștigăm repede și să ne gândim după aceasta la play-off”, a declarat centrul Andrei Spînu.„Dejul joacă cam cel mai bine dintre echipele din campionat. Va fi puțin mai greu decât cu Craiova, dar și noi vom fi motivați altcumva. Vom avea mai multă ambiție. Cred că vom juca mai bine ca în partida cu Craiova”, ne-a spus și Andrei Laza.Iată clasamentul Diviziei A1 la volei masculin: 1. CVM Tomis 43p, 2. SCMU Craiova 36p, 3. CS Unirea Dej 35p, 4. CS Remat Zalău 32p, 5. Știința Explorări Baia Mare 30p, 6. CS Dinamo București 28p, 7. VCM LPS Piatra Neamț 24p, 8. CSM Agronomia București 24p, 9. CS Phoenix Șimleul 20p, 10. CSA Steaua București 13p, 11. U. Cluj 0p.Programul etapei a XX-a: CS Dinamo - SCMU Craiova (17.00), CSA Steaua - Piatra Neamț (16.00), Știința Baia Mare - CS Remat Zalău (17.00), CS Phoenix - CSM Agronomia (18.00), U. Cluj va sta datorită numărului impar de echipe din campionat.Tarța, un tânăr de perspectivăÎn vârstă de 17 ani (va împlini 18 pe 24 martie), tânărul universal al „tomitanilor” de 2.02 metri înălțime, Mihai Tarța s-a descurcat bine în ultimele partide în care a fost introdus și începe să confirme ca fiind unul din marile speranțe ale voleiului românesc. Partida cu Craiova a fost prima pentru el în Sala Sporturilor.„A fost o atmosferă incredibilă, m-am simțit foarte bine în teren, am încercat să dau tot ce am mai bun în timpul meciului și sunt mulțumit de spectatorii care au venit să ne susțină. Îi așteptăm și la meciul următor! Dacă antrenorul va decide că are nevoie de mine în următoarele jocuri, atunci și eu voi fi pregătit”, a declarat Mihai Tarța.