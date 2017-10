CVM Tomis pierde doi jucători importanţi, înainte de meciurile finale

CVM Tomis pierde doi jucători importanți, înainte de meciurile finale

Campioana CVM Tomis Constanța trece prin momente dificile, chiar înainte de încheierea sezonului. Voleibaliștii sunt pregătiți să aducă pe litoral atât Cupa României, cât și titlul național, însă cum vor reuși oare să facă acest lucru cu burta goală?Încă de la începutul anului, jucătorii echipei de la malul mării nu și-au mai primit salariile, iar din cauza aceasta, doi jucători au decis să încheie colaborarea cu echipa constănțeană. Cei doi sunt bulgarii Stanislav Petkov și Ventzislav Simeonov.„Am avut o discuție cu colegii mei, sportivii, cei care fac performanța sportivă; noi suntem doar cei care încercăm să creăm condițiile propice pentru desfășurarea acestei activități. Le-am expus, la modul cel mai sincer și deschis, situația din momentul de față. Nu pot să oblig pe cineva să stea să facă sport, în condițiile în care eu nu am certitudinea că îi pot satisface nevoile lui materiale. În momentul de față, nu avem nicio certitudine, suntem lăsați la voia întâmplării! Din păcate, nimeni nu mai este alături de sportul constănțean. Din discuția avută cu colegii mei sportivi, concluziile au fost că unii dintre ei au ales varianta să părăsească echipa, alții au ales să rămână. În momentul de față, avem confirmarea că Petkov și Simeonov au hotărât să încheie colaborarea cu gruparea constănțeană. Eu aș vrea să le mulțumesc și lor, și celorlalți jucători, pentru tot ce au făcut anul acesta”, a declarat directorul executiv al clubului, Serhan Cadâr.Situația e cu atât mai dificilă cu cât la capătul tunelului nu se întrezărește nicio luminiță, căci Consiliul Județean Constanța nu poate aloca finanțare cluburilor cu care sunt în litigiu. Printre aceste cluburi se numără și CVM.„Se pare că bunele intenții pe care le-a manifestat ministrul Tineretului și Sportului, Gabi Szabo, în Constanța, au avut o altă rezonanță. În Constanța, se manifestă opusul acestei intenții. Această ordonanță numărul 2/2015, în loc să aducă zâmbete și să descre-țească frunțile jucătorilor, nu face altceva decât să aducă întunericul asupra activității sportive. Este o rușine pentru sportul românesc ca o echipă care a intrat în primele 12 din Europa, o echipă care în campionatul 2014 -2015 nu a pierdut niciun meci, să ajungă în situația de a nu se prezenta la joc, nu datorită unor condiții tehnice, ci datorită lipsei bazei materiale și datorită faptului că nu și-au primit drepturile bănești de patru luni”, a adăugat Serhan Cadâr.Pe constănțeni îi așteaptă jocuri importante în semifinalele Cupei României, și mai apoi întreaga echipă speră să câștige finala competiției, dar și meciurile finale din campionat, împotriva Zalăului. Atât antrenorii, cât și jucătorii vor să încheie cele două competiții, dar din punct de vedere financiar, totul este incert.„Când am venit acum trei ani în Constanța, am găsit aici un oraș despre care se putea afirma cu tărie că este capitala sportului din România. Din păcate, performanțele care s-au făcut pe plan sportiv nu mai contează aproape deloc. Noi suntem o echipă care a făcut performanță în Europa, având pe piept scris Constanța și cred că am jucat de o manieră bună spre foarte bună”, a spus și Sergiu Stancu.CVM Tomis mai poate obține finanțare de la Primărie, dar procedurile durează cel puțin 60 de zile, asta însemnând că vor primi banii, în cel mai fericit caz, în iunie-iulie.„În voleiul românesc, din păcate, istoria relativ recentă, pentru mine este încă vie. Delta Tulcea, după ce a câștigat titlul de campioană, s-a desființat. Petrom Ploiești, după ce a câștigat titlul de campioană națională, s-a desființat. Oare vom fi noi următoarea? Eu nu mi-o doresc”, a încheiat Serhan Cadâr.