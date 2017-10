CVM Tomis, pe locul şapte la final de tur

Divizia A1 la volei masculin

CVM Tomis, pe locul șapte la final de tur

CVM Tomis încheie anul cu o înfrângere pe teren propriu. Constănțenii au disputat, sâmbătă seara, meciul din etapa a 11-a a Diviziei A1, împotriva Universității Cluj, o echipă care își dorește doar să evite retrogradarea.Campioana României a pierdut fără drept de apel, scor 0-3, pe seturi 23-25, 19-25, 15-25.Măcinată de probleme financiare, în ultimele săptămâni, CVM Tomis și-a pierdut mai toți jucătorii străini și antrenorul principal. În aceste condiții, secundul Radu Began a preluat frâiele și a fost nevoit să apeleze la juniori.„Ne așteptam să fie dificil, dar ne așteptam să jucăm un pic mai bine. Am început destul de bine, dar imediat cum a intervenit tensiunea, nu am mai reușit să ieșim. Îmi pare rău. Este mult de muncă și nu știu ce va fi de acum încolo. S-a văzut că trebuie aduși și alți jucători, pentru că nu avem multe opțiuni. Va fi o iarnă grea și nu se știe ce va fi. Sezonul ce a început în toamnă știam că va fi dificil. Lotul a fost făcut la limita bugetului, nu am avut parte de cantonament și am ajuns în situația actuală”, a declarat Radu Began.CVM Tomis a încheiat turul campionatului pe locul șapte.Iată celelalte rezultate ale etapei: Dinamo București - Tricolorul LMV Ploiești 1-3, VCM LPS Piatra Neamț - ACSVM Zalău 0-3, Știința Explorări Baia Mare - AS Volei Club Caransebeș 3-1, Arcada Galați - Unirea Dej 3-1, CSM București - SCM U Craiova 0-3.