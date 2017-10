CVM Tomis întâlneşte pe Volley Asse-Lennik în primul test din Liga Campionilor

CVM Tomis întâlnește pe Volley Asse-Lennik în primul test din Liga Campionilor

Echipa CVM Tomis va debuta, joi, în noua ediție a Ligii Campionilor. Constănțenii vor juca' primul meci, în Belgia, împotriva celor de la Volley Asse-Lennik.Astăzi, CVM Tomis va porni la drum spre Belgia. Tehnicienii Martin Stoev și Radu Began au programat, astăzi, un antre-nament, iar diseară, voleibaliștii vor pleca la București, de unde vor zbura, mâine, spre Bruxelles.CVM Tomis va disputa primul meci din Liga Campionilor, joi, de la ora 21.30.„Va fi dificil. Este al șaselea meci al echipei. Ne-ar face plăcere să ne întoarcem câștigători. Sunt șanse egale, fiecare echipă are șansa sa. Va depinde de personalitatea și valoarea individuală a jucătorilor, căci la început de sezon nu se poate pune accentul prea mult pe omogenitatea echipei. În campionat, am debutat în deplasare, anul trecut în Ligă, tot în deplasare am jucat primul meci șil-am câștigat. Poate așa ne prinde bine”, a declarat directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr.Partida care va deschide grupa G se va juca miercuri, între Asseco Resovia și Dragons Lugano.Obiectivul echipei constănțene este calificarea în play-off 12, performanță reușită anul trecut.„Nu vom face doar act de prezență în Liga Campionilor și ne vom lupta până la ultima picătură. Vom încerca să scoatem maximum, dacă vom reuși va fi foarte bine, dacă nu, vom încerca să mergem cât se poate de departe în CEV Cup, dacă va fi cazul. E de datoria noastră să luptăm până la capăt”, a declarat centrul Andrei Laza.Constănțenii se vor întoarce, vineri, în țară, dar vor pleca direct la Ploiești, unde, duminică, vor juca pe terenul noii pro-movate LMV Tricolorul, meciul contând pentru etapa a treia a Diviziei A1.