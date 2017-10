CVM Tomis, favorită în bătălia pentru titlul naţional

Divizia A1 la volei masculin, faza play-off-ului

CVM Tomis, favorită în bătălia pentru titlul național

Echipa de volei masculin CVM Tomis Constanța a terminat sezonul regulat al Diviziei A1 pe prima poziție și intră în play-off din postura de favorită la titlul național.Directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr, este de părere că formația pe care o conduce a avut de parcurs două părți diferite în actuala ediție a DA1.„În prima parte a campionatului, am disputat meciuri pe trei fronturi: Liga Campionilor, împotriva unor ad-versari redutabili, DA1 și Cupa Ro-mâniei. A fost o perioadă de început, cu mulți jucători și tehnicieni noi, a căror sarcină n-a fost deloc ușoară. Și asta pentru că, alături de rezultate în competițiile în care participam, ei trebuiau să și creeze structura de bază a echipei. Am trecut cu bine de această fază, lucru confirmat de cele patru puncte câștigate în Liga Campionilor (dintre care o victorie cu Fenerbahce), de locul întâi pe care îl ocupăm în campionat și de calificarea în turneul Final Four al Cupei României. Pe lângă aceste rezultate pozitive, am înregistrat și două înfrân-geri în campionat, iar alte două meciuri au fost câștigate mai greu, cu 3-2”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Serhan Cadâr.În partea a doua a sezonului regu-lat, în care a dispărut presiunea com-petițiilor europene, având un colectiv tehnic nou și modificări în echipă, CVM Tomis a reușit un parcurs mai pe placul suporterilor, adică victorii clare, acasă și în deplasare.„Trăgând linie peste aceste împli-niri și neîmpliniri, intrăm în play-off cu un avantaj moral asupra celorlalte contracandidate la titlu. Avem o bază reală, iar marele avantaj este mate-rializat prin modul de exprimare în teren al jucătorilor și colaborarea foar-te bună dintre antrenori și jucători. Țin să precizez faptul că jucătorii care au venit și au completat lotul în returul din 2013 au un potențial tehnic deo-sebit și experiență competițională. Toate aceste elemente, puse sub bagheta antrenorului Martin Stoev, ne dau speranțe pentru îndeplinirea obiectivului: câștigarea campionatu-lui și a dreptului de a participa în Liga Campionilor, ediția 2013/2014, fără a mai apela la wild-card”, a explicat directorul executiv al Tomisului.Acces gratuit la Sala SporturilorPentru a-i încuraja pe suporteri să vină în număr cât mai mare în tribune, fapt ce ar putea constitui un mare avantaj în lupta pentru titlu, conducerea CVM Tomis a decis ca la toate meciurile de acasă care au mai rămas de disputat până la sfârșitul campionatului, accesul spectatorilor la Sala Sporturilor să fie gratuit.„Ne dorim să avem tribune pline la meciurile din play-off și de aceea venim în întâmpinarea suporterilor cu această ofertă. Constănțenii știu să aprecieze voleiul de calitate”, a precizat Serhan Cadâr.Cine sunt contracandidatele la titluPrima adversară a CVM Tomis în play-off, fază în care se pornește de la 0, este CSM Agronomia București, echipă pe care constănțenii o vor întâlni, sâmbătă, 9 martie, la Sala Sportu-rilor. Cum nu se pune problema învingătoarei, conducătorii clubului se gândesc deja la următoarele dueluri.„Play-off-ul se joacă într-un sistem «perfid». Poți să ai victorii pe linie și apoi să fii eliminat. De aceea, toate meciurile trebuie tratate cu deosebită atenție și seriozitate. Prin prisma jocului, contracandidatele noastre rămân echipele clasate pe locurile 2, 3 și 4, adică SCM U Craiova, Remat Zalău și Unirea Dej. Cred că lupta pentru titlu se va duce între Tomis și cele trei formații enumerate, dar surprize pot apărea oricând”, a spus Serhan Cadâr.