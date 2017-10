CVM Tomis debutează în Liga Campionilor 2014 pe terenul Piacenzei

Miercuri, 5 noiembrie, pentru al treilea an consecutiv, CVM Tomis va evolua în Liga Campionilor la volei masculin, cea mai valoroasă competiție europeană inter-cluburi, primul meci fiind pe terenul echipei Copra Ardelia Piacenza.În actualul sezon, echipa constănțeană se află în Grupa A, alături de Copra Ardelia Piacenza (Italia), Dragons Lugano (Elveția) și Knack Roeselare (Belgia). Pe data de 5 noiembrie, se va da startul meciurilor din grupă; CVM Tomis o va întâlni pe Piacenza, iar Dra-gons Lugano va disputa prima partidă cu Knack Roeselare.Ieri, la Sala Sporturilor, conducerea CVM Tomis a organizat o conferință de presă premergătoare Ligii Campionilor.„Este o grupă în care Piacenza pare a fi peste restul echipelor, iar celelalte trei, care sunt la același nivel, se vor bate pentru locul secund. Obiectivul nostru este să ieșim din grupă, asta e clar! Piacenza este o echipă completă, cu mare experiență și cu jucători de valoare, care au câștigat multe trofee. Noi mergem acolo să câștigăm, dacă îți propui puțin, nu te alegi cu nimic”, a declarat antrenorul echipei CVM Tomis, Martin Stoev.Actualul căpitan al formației constănțene, Andrey Zhekov, a jucat în echipa italiană, despre care spune că este una de renume și cu tradiție în „Cizmă”.„A avea o echipă ca Piacenza în grupă, cu foarte mulți jucători buni și cu o experiență mare, cred că este un lucru pozitiv pentru noi. Mergem să vedem cât de pregătiți suntem”, a menționat Zhekov.După primul meci din deplasare, CVM Tomis urmează să primească vizita echipei elvețiene Dragons Lugano, pe data de 20 noiembrie, unde directorul executiv al clubului Serhan Cadâr așteaptă un public numeros și promite un spectacol voleibalistic.„Este al treilea an consecutiv în care jucăm în Champions League; în acest an, ne propunem să depășim faza grupelor. Totodată, este al zecelea an consecutiv când evoluăm în circuitul european, în diferite cupe. Ne dorim o prezență a suporterilor mult mai mare în sală. Rezultatele obținute până acum ne îndreptățesc să sperăm la un număr cât mai mare de spectatori”, a adăugat directorul clubului.v v vPână la debutul în Liga Campionilor, CVM Tomis va juca, sâmbătă, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor din Constanța, a patra etapă din actualul sezon al Diviziei A1, în compania echipei Arcada Galați.Despre acest meci, jucătorul constănțean Andrei Spînu a declarat:„Arcada este o echipă bună, care a făcut investiții serioase în această vară, dar jocul lor nu știu de ce a scârțâit în primele trei etape. Cu toate astea, noi trebuie să fim foarte atenți, să câștigăm, în primul rând, toate punctele și să pregătim jocul contra italienilor”.