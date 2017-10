Cupa Mării Negre la volei masculin, ediția a cincea

CVM Tomis debutează cu victorie

Ieri după-amiază, în Sala Sporturilor din Constanța, s-a dat startul celei de-a cincea ediții a Cupei Mării Negre la volei masculin, turneu internațional la care participă șase echipe de valoare, reprezentând trei națiuni: România, Turcia și Bulgaria. CVM Tomis, campioană națională și deținătoare a Cupei României, a avut drept prim adversar pe Cerno More BASK Varna. Constănțenii, pregătiți de antrenorii Stelio De Rocco și Massimiliano Giaccardi, au pășit cu dreptul, impunându-se cu scorul de 3-0. „Suntem în faza de omogenizare a lotului, după ce, în vară, am transferat mai mulți jucători. Sperăm să găsim cât mai repede formula ideală", a declarat directorul executiv al Tomisului, Serhan Cadâr. În celelalte partide ale zilei, s-au înregistrat rezultatele: Steaua București - VCM Piatra Neamț 2 - 3 și Ziraat Bank SK Ankara - Neftohimik Lukoil Burgas 3-0. Cupa Mării Negre continuă în acest sfârșit de săptămână, după următorul program: vineri: ora 16: Burgas - Steaua; ora 18: CVM Tomis - Ankara; ora 20: Varna - Piatra Neamț; sâmbătă: ora 16: Ankara - Varna; ora 18: Steaua - CVM Tomis; ora 20: Burgas - Piatra Neamț; duminică: ora 11: finala mică (între echipele clasate pe locul doi în serii), ora 13: finala mare (între câștigătoarele seriilor).