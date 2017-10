CVM Tomis, campioana României. Viitorul echipei, sub semnul întrebării

CVM Tomis este din nou campioana României la volei masculin. După un sezon incredibil, în care au „luptat“ pe trei „fronturi“ - Divizia A1, Liga Campionilor și Cupa României, viitorul clubului constănțean este însă incert.Este știut faptul că jucătorii Tomisului sunt neplătiți de luni bune și că echipa și clubul au probleme financiare, dat fiind că nu pot accesa fonduri de la Consiliul Județean. Odată cu înche-ierea campionatului intern, ultima competiție la care mai participau voleiba-liștii constănțeni, vine inevitabila între-bare: Ce se va întâmpla cu CVM?„Eu sper că, indiferent de ce se va întâmpla, clubul va rămâne și poate că, pentru o perioadă, chiar dacă nu va face performanță la cel mai înalt nivel, să rămână în prima divizie și să încerce poate pe viitor, când va fi o situație mai bună, să facă aceleași rezultate.Deocamdată nu putem spune că CVM se desființează sau nu. Există posibilitatea ca, de la anul, să fie o echipă la fel de bună, nu știm. Nu avem siguranță și de aceea toată lumea spune că nu e sigură că va rămâne aici, dar există încă posibilitatea să fie salvat, nu este prea târziu”, a afirmat Andrei Spînu.Dacă, pe o parte, jucătorii nu știu ce se va întâmpla, pe de altă parte, conducerea clubului se luptă din răsputeri ca echipa de seniori și clubul să răzbată și să meargă mai departe.„Am mai spus și mă repet, vom încerca tot ce este posibil ca această echipă să nu dispară și promit că nu va dispărea, chiar dacă nu o să fie într-o competiție la nivel înalt, Champions League, dar Constanța va rămâne mai departe”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al clubului.În sezonul ce tocmai s-a încheiat, CVM a jucat un volei de înaltă clasă în Sala Sporturilor și a primit vizita unor echipe binecunoscute în Europa. Termenul limită de înscriere în Liga Campionilor bate la ușă. Mai exact, până pe 1 iunie, CVM trebuie să se înscrie sau nu. Până în prezent, Serhan Cadâr nu a putut spune dacă se vor înscrie sau nu, pentru că nu există informații suficiente.O altă problemă care se ridică este dacă jucătorii vor rămâne la echipă. „Foarte mulți jucători și-au terminat contractele și noi nu putem să ne angajăm la niște afirmații, nu ne putem angaja la niște sume atât timp cât ei au oferte de la cluburi mult mai puternice din punct de vedere financiar. Să nu uităm că acești jucători au făcut performanță în Liga Campionilor, ceea ce înseamnă că le-a crescut cota transferurilor internaționale”, a explicat Serhan Cadâr.Juniorii CVM-ului, singura speranță În situația de față, conducerea clubului se bazează mult pe centrul de juniori pentru a menține în viață clubul. CVM Tomis a avut în echipa de seniori, la Constanța, pe juniorii Adrian Aciobăniței și Robert Vologa, însă a mai avut, în acest sezon, sub formă de împrumut, alți juniori la echipe din țară.„Pe lângă Aciobăniței și Vologa, mai avem încă doi dintre juniorii clubului care au promovat și în Divizia A cu echipele care au intrat recent, Ploiești și Cluj. Îl mai avem pe Tarța, sub formă de împrumut, la Zalău. Încă mai avem în spate jucători de valoare pe care o să îi vedeți la anul cel puțin în primii 12. În 2009, am creat acest centru de juniori, iar atunci am afirmat că îl creăm tocmai ca să avem peste câțiva ani jucători constănțeni în cadrul echipei mari”, a mai spus Serhan Cadâr.