CVM Tomis a stabilit un record naţional - 15 victorii consecutive!

CVM Tomis a stabilit un record național - 15 victorii consecutive!

De la începutul sezonului 2014-2015, CVM Tomis nu a cedat în nicio partidă nici din campionatul intern, nici din Liga Campionilor și încheie anul cu 15 victorii consecutive, ceea ce a dus la stabilirea unui record istoric în România, informează site-ul oficial al Confederației Europene de Volei (CEV).„E prima oară când realizăm performanța de a încheia turul campionatului intern neînvinși. Sperăm să câștigăm titlul de campioni, ca să putem reprezenta și la anul România în Champions League”, a de-clarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr.La șirul de 11 reușite interne, se adaugă și cele patru victorii din Grupa A, din Champions League, unde CVM Tomis este pe cale de a-și atinge obiectivul de calificare.„În Champions League, surprin-zătoare a fost victoria în fața Piacenzei, dar nu ne-am dus cu gândul că vom pierde. Am fost hotărâți și am reușit să îi surprindem noi pe ei. A fost prima victorie și ne-a dat încredere. În ianuarie, sunt două meciuri în care trebuie să facem dovada capacității și calității. Nu putem admite să pierdem cele două jocuri. Unul se desfășoară la Lugano, acolo unde a câștigat și Roeselare, a câștigat și Piacenza, deci ar fi rușinos să ne împiedicăm noi. Ultimul meci va fi acasă, cu Piacenza, unde italienii se vor lupta pe viață și pe moarte, pentru că victoria lor îi aduce și îi bagă și pe ei în cărțile de calificare în faza următoare”, a completat Serhan Cadâr.2014 a fost un an productiv la toate categoriile de vârstă, nu doar pentru echipa de seniori. „La juniori, 2014 a fost un an deosebit de fructuos. Ne mândrim cu faptul că naționala de juniori a României s-a calificat, după 28 de ani, la un turneu final de Campionat European, iar din nucleul echipei se regăsesc șapte jucători de la CVM Tomis. Tot aici, mai avem performanța ca trei dintre jucătorii de bază ai naționalei să se regăsească în topul celor mai buni jucători europeni: Aciobăniței, Vologa și Tarța. La această performanță europeană se adaugă și câștigarea titlului de campion balcanic de către echipa națională a României, unde am avut patru jucători, plus antrenorul principal, Răzvan Parpală. Și la com-petiția speranțelor, am obținut locul trei la Balcaniadă având doi jucători pro-veniți de la club și un antrenor, Radu Began. În principiu, putem spune că, după aceste performanțe internaționale, a fost un an deosebit de fructuos”, a adăugat directorul clubului.