CVM Tomis a executat Ştiinţa Baia Mare în Cupa României

CVM Tomis a executat Știința Baia Mare în Cupa României

Ieri, la Sala Sporturilor, CVM Tomis Constanța a obținut o victorie fără dubii în fața Științei Explorări Baia Mare, scor 3-0 (25-20, 25-16, 25-12), în manșa tur a sferturilor de finală ale Cupei României la volei masculin.CVM Tomis a mai trecut peste un test important, și anume meciul din sferturile de finală ale Cupei României, disputat în compania celor de la Știința Baia Mare.Este al treilea meci pe care constănțenii îl susțin pe teren propriu în mai puțin de o săptămână, iar această victorie reprezintă dovada că elevii lui Radovan Gacic stau bine atât la capitolul fizic, dar și la cel psihic.„A fost un meci important, cu siguranță. Am încercat să facem tot ce ne-a stat în putință, în acest moment. Ne-am propus să câștigăm cu 3-0 și am reușit acest lucru. Baia Mare are o echipă de calitate, nu au venit cu toți jucătorii titulari, dar chiar și așa a trebuit să dăm tot pe teren ca să nu ne facem viața mai grea în deplasare. Vom avea două meciuri în două zile în Baia Mare, unul în campionat și unul în Cupă, dar sper să reușim să le câștigăm pe ambele, să luăm puncte și să ne calificăm mai departe”, a declarat, la finalul partidei, antrenorul CVM Tomis, Radovan Gacic.„Suntem fericiți că am reușit să câștigăm. Cu siguranță, în retur va fi mai greu, dar mergem la victorie și sperăm să câștigăm și acolo”, ne-a spus coordonatorul CVM Tomis, Marin Lescov.Formația constănțeană va juca meciul retur din Cupă pe 28 noiembrie, la Baia Mare, dar se va întâlni cu aceasta și în campionat, pe 26 noiembrie.CVM Tomis va sta etapa următoare în Divizia A1, urmând să joace în runda a șaptea, tot la Constanța, pe 17 noiembrie, contra CS Phoenix Șimleul Silvaniei.