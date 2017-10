CVM Tomis a devenit CAMPIOANA României, după un meci incredibil contra Zalăului

Luni seara a fost spectacol voleibalistic la Sala Sporturilor. CVM Tomis și ACS VM Zalău au disputat cel de-al cincilea meci din finala Diviziei A1. Încurajați de sute de suporteri constănțeni, gazdele s-au impus de o manieră categorică în setul I, scor 25-13. În al doilea set, oaspeții au condus în primele minute (2-0), CVM a egalat la 2-2, Zalăul iar a trecut la conducere (4-3). Constănțenii au egalat încă odată (4-4) și au condus în cea mai mare parte a jocului. Pe finalul setului, ardelenii au echilibrat balanța la 24-24, moment în care s-au auzit strigăte de părere de rău în sală. Echipele au mers umăr la umăr (25-25, 26-26, 27-27). Zălăuanii au reușit să-și adjudece setul, scor 29-27.Când s-au văzut egalați al seturi, elevii lui Martin Stoev și Radu Began au apăsat accelerația, iar setul al treilea a părut floare la ureche, scor 25-9. Ultimul set a dat mari emoții și jucătorilor, dar mai ales suporterilor. ACS VM Zalău s-a aflat la conducere în prima parte a jocului (1-0, 2-1, 5-3, 6-4, 7-6). CVM a intrat în avantaj la primul time out tehnic, 8-7. Oaspeții au egalat încă odată la 8-8, după care CVM s-a distanțat ușor și sigur (11-8, 13-9, 16-11, 18-13, 19-15, 20-16, 21-18). Emoțiile au devenit din ce în ce mai intense, în momentul în care CVM se apropia de victorie, dar Zalăul se "agăța" de ultima speranță și din nou balanța era echilibrată (22-22). Ultimele clipe au fost extraordinar de tensionate, publicul era în picioare și scandau puternic. CVM Tomis s-a impus la limită, scor 25-23."E un sentiment de mare bucurie, pentru că a fost și cel mai greu titlu pe care l-am obținut în România. A fost foarte multă presiune, cred că nu am simțit niciodată așa multă presiune pe umerii noștri. Campionatul României este trofeul care practic ne hrănește pe noi. Pentru noi, Cupa României și Liga Campionilor sunt aventuri. În campionat știam că suntem cei mai buni. Astăzi, am avut cuțitul la os. Totuși, am reușit să ne mobilizăm și să câștigăm", a declarat Andrei Spînu.