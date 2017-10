CV Tomis 2004, zdrobită la Baku!

1

Pahomie...

Pahomie, cum draku te.ai lipit aici, după ce ți-a dat Telegraful un mare șut în cur??? Toate saiturile de specialitate spun că Tomisul a avut o evoluție bună, că a lăsat o impresie acceptabilă, doar tu (pun pariu, n-ai vazut meciul... erai prea ocupat!) spui că echipa a fost "zdrobită" la Baku... Jalnic... Ești paralel cu orice înseamnă sport. By the way, știai că în ultimele patru zile s-au disputat două meciuri de handbal fete la Constanța???