„Cutremur“ la FC Farul

Conducerea clubului constănțean a decis, ieri, să renunțe la șase jucători, iar în acest week-end va decide amenzile care vor fi aplicate în urma prestațiilor catastrofale ale „marinarilor” din meciurile cu Săgeata Stejaru și FC Botoșani. Seria de eșecuri rușinoase din ultimul timp ale Farului și strategia pe care și-au făcut-o conducătorii clubului pentru sezonul viitor au adus, ieri, primele măsuri. Astfel, șase dintre jucători, Chico, Ninu, Andrade, Gosic, Rastovac și Ene, nu mai fac parte din lot, iar cu un alt grup de fotbaliști se va încerca renegocierea contractelor. În cazul lui Bogdan Andone, care ieri a plecat acasă, luni, 26 aprilie, se așteaptă răspunsul său în privința viitorului său la Farul. Totodată, zilele acestea, Consiliul Director va stabili cuantumul amenzilor care vor fi aplicate în urma meciurilor cu Stejaru și Botoșani, sumele putând urca și până la 25% din valoarea contractelor anuale. „Conducerea a renunțat, punându-i pe lista de transferări, la unii jucători care nu au dat randamentul scontat sau care au jucat ceva, dar care au salarii enorme pentru Liga a II-a. Iau bani la nivelul echipelor de cupe europene din primul eșalon. Spre exemplu, sunt peste mulți jucători de la Unirea Urziceni. În privința rezilierii contractelor, ne vom înțelege, respectând normele federale. Situația se va rezolva. Nici nu-i greu, haideți să privim înainte. Nu cred că poate accepta cineva că se poate merge și la anul în Liga a II-a cu aceste contracte”, a declarat Viorel Căpriță, care, săptămâna viitoare, va da răspunsul dacă va accepta sau nu funcția de director executiv la Farul. Căpriță a anunțat că banca teh-nică a echipei (Dennis Șerban - director tehnic; Gică Butoiu - antrenor principal) rămâne neschimbată până la finalul sezonului, dar nu s-a pus problema vreunei modificări nici de la anul. Se va schimba și strategia de alcătuire a lotului, punându-se accent pe jucători de perspectivă, constănțeni, care să joace și pentru Farul, nu numai pentru bani. Posibilul director executiv al Farului a arătat că toți jucătorii își vor primi banii și că la club nu sunt restanțe financiare mari. „Referindu-mă strict la echipă (contracte și cheltuieli curente), la ora actuală sunt datorii de maximum 20.000 de euro. Să nu se uite că, la începutul returului, atunci când comunele din jurul Bucureștiului, Brănești, Chiajna și Snagov, au început să bată Farul, jucătorii erau cu drepturile bănești la zi. Este jenant că, la finele meciului cu Botoșani, au fost jucători care au discutat despre salarii și bani. După toate meciurile pierdute în acest retur, nu a pățit nimeni nimic. Jucătorii nu au primit nici măcar un avertisment. Mai multă înțelegere decât atât niciun club nu cred că ar fi avut față de fotbaliști”, a mai spus Viorel Căpriță. Potrivit acestuia, renunțarea la cei șase jucători nu va genera probleme de efectiv la Farul până la finele sezonului, astfel încât echipa să retrogradeze în Liga a III-a. „Avem un lot de 22 de jucători, nu-i nicio problemă. Apoi, există și la echipa secundă 2-3 jucători care trebuie văzuți la Liga a II-a. Unul dintre ei este Drăghici. Dimineață (n.n. - ieri), am discutat în vestiar, iar băieții au înțeles că e vorba de un nou start, de pregătirea noului campionat”, a mai spus Căpriță, care a exclus categoric activitățile jucătorilor legate de pariuri sau faptul că șefii Farului ar fi planificat înfrângerile echipei, prin intermediul unor arbitraje potrivnice, după cum s-a vehiculat printre suporteri. „Conducerea Farului își cere scuze față de fani pentru parcursul dezamăgitor al echipei. Pentru a relansa activitatea, s-au luat o serie de măsuri. Există greutăți financiare, dar s-au făcut toate eforturile pentru susținerea competiției, iar jucătorii au beneficiat de toate condițiile pentru a face performanță. Nu trebuie omis că, în acest an, contractele jucătorilor și celelalte cheltuieli legate de echipă s-au ridicat la nivelul Ligii 1. La începutul returului, la meciurile cu Chiajna și Brănești, lotul de bază era cu banii la zi. După eșecurile în lanț, conducerea clubului a decis suplimentarea primelor de joc, dar, din păcate, rezultatele au fost tot deza-măgitoare” Comunicat FC Farul „Am discutat îndelung cu finanțatorii clubului problema preluării postului de director executiv. Am citit documentele și situația financiară la zi a clubului și, ca să fiu sincer, mai doresc un răgaz de o săptămână, pentru a vedea cum ajungem cu situația echipei, punct din care să se poată pleca mai departe” „Sper că jucătorii au înțeles că, atunci când intră în teren, trebuie să joace și pentru ei. Exclud orice discuție legată de pariuri și de implicarea șefilor clubului în rezultatele negative. Cum poate conducerea să vândă un meci fără echipă? Nici bănuiala că au apelat la arbitri nu ține. În meciul cu FC Botoșani, autogolul nu a fost dintr-o fază de arbitraj. Golul doi, de la 30 de m, la fel. Nici la partida de miercuri, nici la Stejaru, nu a fost vreo fază litigioasă. Cu Săgeata am beneficiat de un arbitraj impecabil” Viorel Căpriță