Cutremur la CVM Tomis! Martin Stoev a părăsit echipa

Antrenorul bulgar Martin Stoev a decis să încheie colaborarea cu CVM Tomis, principalul motiv al plecării sale de la echipă fiind instabilitatea financiară a clubului.Încă de la începutul sezonului, CVM Tomis s-a confruntat cu probleme financiare, iar acestea au dus la formarea unui lot „subțire”. Singura condiție a lui Martin Stoev de a rămâne la echipă era participarea în Liga Campionilor, unde CVM a înregistrat, din păcate, înfrângeri pe linie.CVM Tomis n-a scăpat de chinuri nici în campionatul intern, având victorii la limită, în cinci seturi, și clasându-se la mijlocul ierarhiei.Primul care a părăsit echipa a fost Boyan Yordanov, urmându-l și Vent-sislav Ragin. Ambii au venit în vara acestui an la Constanța.„Plecarea lui Stoev a fost generată de nesiguranța finanțărilor din perioada actuală și următoare. Problemele i-au creat o stare de disconfort și nu a mai avut motivația și nici speranța că va fi mai bine”, a declarat directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr.De pregătirea echipei se va ocupa Radu Began, ajutat de Sergiu Stancu. Ieri, CVM Tomis s-a deplasat la Galați în vederea disputării meciului din etapa a noua, contra Arcadei. Înaintea plecării, libero-ul sârb Goran Skundric a decis la rându-i să pună capăt colaborării cu CVM Tomis.Din informațiile furnizate de directorul clubului, s-au purtat discuții și cu Stephen Gotch, care a decis în cele din urmă să rămână la Constanța.Până la finalul turului de campionat, CVM Tomis mai are de disputat două etape, iar în Liga Campionilor mai are de jucat trei meciuri în grupe (returul) - unul în decembrie, cu Dragons Lugano, și două în ianuarie.„Radu Began nu întrunește condițiile tehnice de a deveni antrenor principal. Singurul din club care poate este Răzvan Parpală, dar nu putem lăsa nici echipele de juniori. Din retur, vom vedea ce fonduri avem și ce ne permitem să facem, în funcție și de locul pe care ne clasăm”, a explicat Serhan Cadâr.