Cursele de Class One revin la Mamaia

Ştire online publicată Vineri, 22 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre etapele cursei de ambarcațiuni pe apă Class One Grand Prix va fi organizată, și în acest an, în stațiunea Mamaia, după ce, vara trecută, a înregistrat un succes, informează agenția NewsIn. World Professional Powerboating Association (WPPA) a luat hotărârea să organizeze, timp de cel puțin cinci ani consecutiv, la Mamaia, o etapă din Class One World Powerboat Championship. Potrivit calendarului competițional, Romanian Grand Prix 2008 se va desfășura în perioada 29-31 august. Calendarul provizoriu pentru anul 2008 al Class One World Powerboat Championship a fost stabilit luna trecută, la Dusseldorf, și va debuta la 1 martie, la Doha (Qatar). Celelalte etape vor avea loc pe 25 mai, la Budva, Muntenegru, 15 sau 22 iunie, în Andaluzia, Spania, 20 iulie, la Arendal, Norvegia, 17 august la Yalta, Ucraina, 31 august în Mamaia, România, 18 octombrie, în Porto Sokhna, Egipt, 7 noiembrie, în Bahrain, iar pe 29 noiembrie și 6 decembrie, în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Saeed Hareb, președintele WPPA s-a declarat extrem de mulțumit de modul în care a fost organizat evenimentul din stațiunea Mamaia, în toamna anului trecut, și de eforturile depuse de autoritățile locale și organizatori pentru promovarea sportului cu bărci cu motor și a Class One.