Curcă şi Sandu, audiaţi la FRF

Curcă și Sandu, audiați la FRF

Zilele trecute, au fost chemați la Federația Română de Fotbal delegatul echipei FC Farul, Cosmin Șișcu, alături de căpitanul echipei, George Curcă, și încă un jucător, Valentin Sandu, pentru a răspunde la câteva întrebări în legătură cu ancheta UEFA privind mai multe meciuri suspecte de probleme cu pariuri.„Nu au fost chemați pentru că ar fi acuzați, ci pentru că așa este procedura UEFA. Anul trecut, toată lumea zicea că Farul Constanța va sprijini pe Săgeata pentru că suntem vecini, iar noi i-am bătut cu 2-1. Noi nu facem astfel de lucruri sub nicio formă! Chiar mă bucur și felicit această inițiativă. Să se facă curățenie! Eu am fost singurul care am ieșit și am spus o grămadă de lucruri când a venit vorba de jocuri necurate. 100% FC Farul nu este implicat. Doamne ferește! Este bine ce se întâmplă. Eu chiar am cerut ca Liga a II-a să fie scoasă de la Pronosport (n.r. - jocuri de pariuri în sport). Chiar vreau să se facă anchete pe tema aceasta. Eu am făcut câteva sesizări cu anumiți jucători, pentru a se lua măsuri. La noi, după meciul cu Dinamo II, s-a dus președintele executiv Marcel Lică și i-a pus pe jucători să jure cu mâna pe Biblie că sunt curați”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, patronul FC Farul, Giani Nedelcu.