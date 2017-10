Cupa României, prilej de testare pentru tinerii rugbişti de la RCJ Farul

Cupa României, prilej de testare pentru tinerii rugbiști de la RCJ Farul

Principalul obiectiv al acestei competiții, pentru RCJ Farul, este pregătirea tinerilor jucători, cărora li se oferă șansa de a intra pe teren și să se afirme.Săptămâna aceasta, RCJ Farul a revenit la antrenamente, alături de alți nouă jucători de la LPS, care au terminat junioratul. Deși au plecat în vacanță jumătate din jucătorii străini, nucleul echipei a rămas la Constanța. Cei șase stranieri care au plecat în vacanță sunt: Crichton, Faamita, Burgess, Ranuku, Malakai și Vueti. Ceilalți șase care au rămas pentru a juca în Cupa României, alături de jucătorii tineri, sunt: Jantjies, Van Neel, Ralulu, Tuchashvili, Taljard și Sabbagh.„Încercăm și noi să jucăm cu toți tinerii care îi ținem de câteva luni bune, cu speranțele. Testăm jucătorii care nu au jucat în campionat. Antrenorii îi vor testa. O să îi recomande rezultatele. Sunt nouă jucători de la LPS care au început antrenamentele de săptămâna aceasta”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Florian Constantin, președintele RCJ Farul.În legătură cu evoluția copiilor în Constanța și despre trecerea tinerilor jucători prin perioada de juniorat până să ajungă să joace la seniori, Constantin este de părere că aceștia au nevoie de timp și de pregătire. Iar în teren, un jucător de 19 ani nu poate fi comparat cu unul de 25 de ani. Președintele clubului vrea să pornească, din toamna acestui an, implemen-tarea unui plan privind formarea unui Centru de excelență: „Vreau să demarez o acțiune, să formez un Centru de excelență la Constanța. E păcat ca acest club să nu aibă și un centru de copii, dar lucrurile trebuie finanțate. Avem, de ase-menea, ideea de a face cu Palatul Copiilor o convenție, pentru o echipă de copii acolo. Copiii trebuie să fie aproape de noi, într-un domeniu propice”.Deși încă vorbește de planuri viitoare, Florian Constantin se gândește ca, la un moment dat, să predea ștafeta. „Dorința mea cea mare este să încredințez frâiele acestui club unui alt simbol al rugby-ului. Multe lucruri se judecă cu creierul și se mai judecă și cu inima și, când judeci cu inima, greșești. Pasiunea mea e rugby-ul! Și dacă nu judeci corect, plătești simbolic. Eu vreau să predau ștafeta unor oameni mai tineri, cu mai multă energie. Eu am luat-o ca o provocare. Am luat-o din mers, pe 17 mai. Dar eu mi-am făcut datoria față de acest club. Eu am fost managerul echipei care a ieșit vicecampioană mondială în 1986. Pot să spun că gloria mea e acolo. Acum sunt alături de ei pentru că i-am văzut tineri și încerc să le dau niște povețe”, a mai adăugat Constantin.