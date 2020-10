Cupa României la baschet feminin, amânată. Când şi unde va juca Phoenix CSU Simona Halep

Debutul noii stagiuni de baschet din România a fost din nou amânat. Astfel, după ce echipele masculine au spus, pentru moment, pas Cupei României, din cauza „exploziei” numărului de infectări cu virusul Covid-19, a venit rândul şi echipelor feminine să treacă în aşteptare.Astfel, partidele din prima fază a Cupa României la baschet feminin, care ar fi trebuit să se desfăşoare în perioada 26-29 octombrie, au fost amânate pentru perioada 2-4 noiembrie, oraşele gazdă fiind aceleaşi, Bucureşti şi Satu Mare.„Ţinând cont de situaţia epidemiologică actuală din România, se aprobă cu majoritate de voturi modificarea datelor de desfăşurare a turneelor preliminare din Cupa României, feminin, 2020-2021, meciurile din Grupa A şi Grupa B urmând să se dispute în perioada 2-4 noiembrie”, a transmis Consiliul Director al Federaţiei Române de Baschet.Meciurile din Grupa A se vor disputa la Satu Mare, iar cele din Grupa B vor fi găzduite de Arena de Baschet FRB din Bucureşti.Repartizată în Grupa B, echipa Phoenix CSU Simona Halep Constanţa va juca, în prima etapă, pe 2 noiembrie, cu CST Bv Olimpia Brașov, apoi va înfrunta pe FCC Baschet Arad (3 noiembrie) şi pe Universitatea Cluj Napoca (4 noiembrie).Grupa A are următoarea componenţă: CSM Satu Mare, Agronomia București, ACS KSE Tg. Secuiesc, CSM Alexandria.Faza finală a Cupei României se va desfășura în format Final Four, în care se califică echipele clasate pe primul loc din fiecare grupă, plus o echipă clasată pe locul doi în grupe, stabilită prin tragere la sorți, și o echipă calificată direct, Sepsi Sic Sf. Gheorghe.Turneul Final Four al Cupei României la baschet feminin este programat pentru luna februarie 2021.Se reunesc „acvilele”Reprezentativa feminină de baschet a României (selecţioner Ayhan Avci) va disputa partidele din a doua „fereastră” de calificare la Women's EuroBasket 2021 pe teren neutru, la Riga, Letonia.„Acvilele” se reunesc în data de 4 noiembrie, la Bucureşti. Din cele 14 sportive care se vor pregăti în Capitală, în perioada 4-8 noiembrie, 12 vor face parte din delegaţia finală care se va deplasa, în data de 9 noiembrie, la Riga. Aici, reprezentativa României va juca împotriva naţionalelor Italiei (13 noiembrie) şi Danemarcei (15 noiembrie).