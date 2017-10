Cupa Prieteniei, râvnită de micii fotbalişti din România şi Bulgaria

Cupa Prieteniei, râvnită de micii fotbaliști din România și Bulgaria

Primăria Costinești și clubul SN Constanța organizează, în perioada 11-13 septembrie, Cupa Prieteniei la fotbal juvenil, competiție rezervată copiilor cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani. Turneul se va desfășura în sala din Stațiunea Tineretului, la start urmând a fi prezente patru echipe - două din România (Selecționata Școlilor Costinești / Schitu și Selecționata SNC / Școala nr. 8 Constanța / Școala Valu lui Traian / Școala Eforie Nord) și două din Bulgaria (CS Pleven și Școala Pleven). Meciurile se vor juca pe durata a două reprize a câte 25 de minute, fiecare echipă având în componență cinci jucători, plus portarul. „Relațiile foarte bune de colaborare dintre administrația și școlile din Costinești și Pleven s-au materializat prin organizarea de turnee și schimburi de experiență. Copiii sunt dornici de întrecere, e un bun prilej pentru ei să cunoască tineri dintr-o altă țară, să-și facă noi prieteni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul-coordonator al grupelor de la SNC, Ion Zlate. Gazdele vor oferi micilor fotbaliști cupe, diplome și premii speciale, pentru cel mai bun portar, cel mai bun jucător și golgeterul turneului. Ion Zlate, din nou în Finlanda, după 32 de ani După încheierea Cupei Prieteniei, Ion Zlate va participa, între 25 și 28 septembrie, la cursul de perfecționare al tehnicienilor din fotbalul feminin, pe care UEFA și FIFA îl organizează la Helsinki (Finlanda). „Mă întorc în această țară după 32 de ani. În 1977, pe când eram component al ansamblului Brâulețul, am efectuat un turneu în Finlanda, în orașele Helsinki, Turku și Tampere, călușarii noștri câștigând marele premiu. Din Tampere, am primit o ofertă de a rămâne și de a juca fotbal, dar m-am temut că, acasă, familia ar fi avut de suferit. Așa erau vremurile atunci, nu te jucai cu Securitatea. Acum, vom căuta să vedem ce metode de antrenament au tehnicienii străini și ce modele pot fi adoptate de fotbalul feminin românesc”, a explicat Zlate. *** Jucătoarea din linia de mijloc a echipei de fotbal feminin SN Constanța (Liga I), Luana Ilie, a fost convocată la naționala de junioare a României și va lua parte, alături de tricolore, la turneul din Portugalia, programat în perioada 11-18 septembrie.