Cupa Mărţişorului la şah şi-a desemnat câştigătorii

Cupa Mărțișorului la șah și-a desemnat câștigătorii

În data de 6 martie, la Constanța, a avut loc competiția de șah denumită Cupa Mărțișorului, organizată de Asociația Club Sportiv Fianchetto. La acest concurs, au luat parte 50 de copii, fiind împărțiți în două categorii: copii și juniori. Pe parcursul celor cinci runde desfășurate, micuții șahiști și-au demonstrat abilitățile strategice și și-au pus în valoare cunoștințele acumulate, în speranța obținerii unui loc pe podium.La finalul activității, arbitrii Iulian Mihailov și Anca Petcu au recompensat cu diplome, medalii și cupe cele mai bune rezultate.Categoria copii, clasament general: Câștigător Matei Beldan (Școala de Șah pentru Copii cu Anca); copii sub 6 ani: 1. Sebastian Rădulescu (Școala de Șah pentru Copii cu Anca), 2. Ștefan Satmari (ACS Fianchetto), 3. Andrei Trofimov (Școala de Șah pentru Copii cu Anca); copii sub 7 ani: 1. Ovidiu Șerban (ACS Fianchetto), 2. Mateo Munteanu (ACS Fianchetto), 3. Allen Zaharia (Școala de Șah pentru Copii cu Anca); copii sub 8 ani: 1. Mircea Cazan (Școala de Șah pentru Copii cu Anca), 2. Andrei Soare (Școala de Șah pentru Copii cu Anca), 3. Edvin Ghienescu (ACS Fianchetto); categoria junior - 1. David Ștefan (ACS Fianchetto), 2. Gabriel Dima (ACS Fianchetto), 3. Luca Danca (ACS Fianchetto), fete 8 ani: câștigătoare Ilinca Criveanu (ACS Fianchetto), băieți 8 ani: câștigător Mihai Andrei (Școala de Șah pentru Copii cu Anca), fete 10 ani: câștigătoare Teodora Dima Gavrilă (ACS Fianchetto), băieți 10 ani: câștigător Angelo Costea (Școala de Șah pentru Copii cu Anca).