Cupa Mării Negre şi Turul Dobrogei şi-au stabilit datele de concurs

Cupa Mării Negre și Turul Dobrogei și-au stabilit datele de concurs

Primăvara acestui an aduce pe litoral cea de-a cincea ediție a Cupei Mării Negre la ciclism. Tradiția împărțirii evenimentului în trei etape rămâne neatinsă. Astfel, prima etapă va avea loc pe 28 aprilie, la Centrul Comercial VIVO! Constanța, a doua, pe 5 mai, în stațiunea Mamaia, iar a treia, pe 13 mai, pe bulevardul Aurel Vlaicu. Ca și noutate, anul acesta, Cupa Mării Negre se va desfășura sub egida UCI și FRC.„Continuăm tradiția Cupei Mării Negre. Este un concurs care a prins și atrage din ce în ce mai mulți copii. Sigur câțiva vor urma acest sport atât de frumos, dar și atât de greu”, a declarat Victor Bănescu, președintele CS Bilal Constanța, clubul responsabil pentru organizarea evenimentului.v v vDupă un an de pauză, Turul Dobrogei revine între 11 și 13 mai. Anul acesta, Turul Dobrogei se va adresa doar cadeților și juniorilor licențiați (masculin și feminin).