Cupa Farul - Memorialul „Ştefan Aftenie“, fără curse pe apă

Cupa Farul - Memorialul „Ștefan Aftenie“, fără curse pe apă

Prima ediție a Cupei Farul la kaiac-canoe Memorialul „Ștefan Aftenie” s-a desfășurat pe… uscat. Din cauza vremii nefavorabile pentru a putea ieși pe apă, apro-ximativ 40 de participanți s-au întrecut în cadrul unui cros orga-nizat ad-hoc. Sportivii au re-prezentat cluburile Farul, LPS Constanța, Olimpia București și CSS 6 București.„Vremea nu ne-a permis să ieșim pe apă. Nu ploaia ne-a împiedicat, ci valurile. Am organizat un cros și am premiat participanții în funcție de categoria de vârstă, juniori, cadeți, U23. Am avut și categoria master, unde am alergat până și noi. Sperăm ca, data viitoare, vremea să fie de partea noastră”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gabriel Aftenie, antrenor de kaiac-canoe la CS Farul, fiul regretatului Ștefan Aftenie.La eveniment, a fost prezentă și soția fostului mare antrenor, Maria Aftenie. Pe lângă membrii familiei, prezenți au mai fost și Ilie Floroiu, director al CS Farul, Elena Frîncu, Ion Draica, Emil Ionescu, foști sportivi de performanță și repre-zentanți ai Federației Române de Kaiac-Canoe.