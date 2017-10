Cupa EHF la handbal masculin. HCM Constanţa dă piept cu ruşii de la Sankt Petersburg

Cupa EHF la handbal masculin. HCM Constanța dă piept cu rușii de la Sankt Petersburg

Duminică, Sala Sporturilor va „exploda“! Campioana României la handbal masculin, HCM Constanța, va debuta în grupele actualei ediții a Cupei EHF.HCM Constanța va începe „războiul” Cupei EHF, cu o bătălie împotriva rușilor de la Sankt Petersburg HC. Fluierul de start al jocului se va da la ora 11.45, iar prețul unui bilet este de 15 lei.„Întâlnim o echipă pe care o știm, dar cu jucători noi, într-o formulă inedită. Au jucători foarte înalți, care își fac treaba foarte bine și în atac, și în apărare. Totuși, avem un atu, faptul că începem cupele europene la noi acasă, în fața propriilor suporteri, pe care îi așteptăm să vină să ne susțină, pentru că s-a văzut, și în campionat și în cupe, că sunt momente foarte dificile pe care le putem trece doar cu ajutorul lor. Fiind primul meci, sperăm să fie o victorie. Plecăm optimiști în această grupă, să trecem de ea și, dacă se poate, să avem un drum cât mai lung”, a declarat căpitanul Constanței, Laurențiu Toma, în cadrul unei conferințe de presă premergătoare jocului.Antrenorul campioanei, Zvonko Sundovski, știe că are de înfruntat adversari puternici în grupă, dar este optimist și încrezător în echipa sa.„Sankt Petersburg este o echipă cu tradiție în Rusia, care a jucat în trecut în Liga Campionilor. Are jucători tineri și foarte buni. Avem șansa noastră și suntem pregătiți pentru acest meci și pentru cele viitoare, să dăm tot ce e mai bun din noi și să încercăm să învingem, atât acasă, cât și în deplasare. Vrem ca spectatorii să vină în număr mare, pentru că avem nevoie de sprijinul lor. Când sala este plină, în teren, simțim că avem opt jucători”, a menționat Sundovski.Portarul Mihai Popescu a promis că va închide poarta și că va face tot posibilul ca echipa sa să câștige.„Eu de obicei sunt foarte optimist la orice meci. Sunt convins că o să facem un meci mare. Eu o să fac tot posibilul să îmi ajut echipe și să câștigăm acest meci”, a spus Popescu.Deplasări lungi HCM Constanța face parte din Grupa B a competiție. Pe lângă Sankt Petersburg HC, campioana îi va mai înfrunta și pe ibericii de la Fraikin BM Granollers și danezii de la Team Tvis Holstebro. Granollers și Holstebro vor juca sâmbătă, 14 februarie. Nu este o grupă ușoară pentru constănțeni nici din punct de vedere al valorii echipelor, nici din punct de vedere geografic, căci vor avea de făcut deplasări lungi.„Este o grupă mai accesibilă față de anul trecut, dar în condițiile în care rămâneam aceeași echipă ca și anul trecut. Sunt convins că, dacă rămâneam în aceeași formulă, terminam primii în grupă. În condiția în care suntem acum, prin problemele prin care trecem, grupa este echilibrată. Indiferent că suntem mai puțini și mai slabi față de anul trecut, dacă dăm totul pe teren, putem trece de grupă. Este foarte important pentru noi să câștigăm toate meciurile de acasă și, așa cum am făcut și în alți ani, să luăm puncte în deplasare”, a mai adăugat Toma.Duminică, se pare că HCM nu se va putea baza pe Angelovski. În rest, întregul lot este pregătit să joace pentru prima victorie din grupe.„Angelovski nu este încă recuperat; medicul va avea ultimul cuvânt, dar nu cred că va juca. Restul jucătorilor sunt în condiție bună”, a declarat antrenorul Sundovski.