Cupa Davis. Horia Tecău şi Florin Mergea au pus gând rău Poloniei

Cupa Davis. Horia Tecău și Florin Mergea au pus gând rău Poloniei

Sâmbătă, 15 septembrie, și duminică, 16 septembrie, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, naționala de Cupa Davis a României va da piept cu reprezentativa Poloniei, în turul lll al Grupei a ll-a din Zona Europa/Africa.Pentru această acțiune, căpitanul-nejucător Gabriel Trifu i-a convocat pe Marius Copil (82 ATP), Bogdan-Ionuț Apostol (598 ATP), Adrian Ungur (675 ATP), constănțeanul Horia Tecău (15 ATP dublu) și Florin Mergea (539 ATP dublu).„Antrenamentele decurg din ce în ce mai bine. Sperăm să ne acomodăm și să avem șansa de a accede pe tabloul principal al Cupei Davis, iar acolo să jucăm cu cele mai bune echipe. Jucătorul lor numărul 1 (n.r. - Hubert Hurkacz, nr. 95 ATP) nu a sosit încă, dar sper să îl văd zilele următoare. Am discutat deja tactica de joc cu Horia Tecău și Florin Mergea, fiindcă ei cunosc foarte bine echipa lor de dublu”, a declarat Gabriel Trifu.v v vHoria Tecău a fost întâmpinat la Cluj de peste 1.000 de elevi, oferindu-le cartea sa bibliografică „Viața în ritm de tenis”, dar și autografe și sfaturi. În întreaga sa carieră, Horia Tecău a strâns peste 35 de trofee la dublu, printre care și două de Grand Slam, la Wimbledon și US Open.„Mă bucur să fiu aici, mă bucur de fiecare dată când am ocazia să am o astfel de experiență pentru că am fost și eu de vârsta lor, știu cât de important e pentru ei să trăiască și astfel de momente, să aibă ocazia să interacționeze cu mine și, dacă reușesc prin această carte și această întâlnire să le dau puțin curaj să își urmeze visul, atunci sunt foarte mulțumit”, a declarat Tecău.