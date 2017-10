Cupa Davis: "Echipa României a fost mai bună decât noi"

Ştire online publicată Duminică, 14 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Căpitanul nejucător al echipei de tenis a Suediei, Fredrik Rosengren, a declarat că România a fost mai bună decât formația sa și a câștigat meritat (3-1) meciul din Grupa 1 a zonei Europa-Africa a Cupei Davis.''Am luptat bine, dar felicit echipa României, care a avut un weekend bun și a fost mai bună decât noi'', a spus Fredrik Rosengren, duminică, într-o conferință de presă, la Arenele BNR din București, după ce Adrian Ungur a adus punctul decisiv, prin victoria cu 3-6, 6-4, 7-6 (4), 6-3 în fața lui Elias Ymer.''Ne-am pregătit timp de trei săptămâni pentru acest meci, ne-am gândit la toate aspectele, dar am pierdut în fața unor adversari buni. Am luptat tot timpul, știam că meciul de dublu va fi foarte dificil. Am avut șanse în toate meciurile de simplu, chiar dacă România era favorită pe hârtie. Sunt foarte dezamăgit că am pierdut'', a spus Rosengren.