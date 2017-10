Cupa Corbu Lake, ediţia a II-a

Cupa Corbu Lake, ediția a II-a

Ştire online publicată Miercuri, 16 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Am revenit cu informații despre competițiile spor-tive de pescuit la crap organizate pe LACUL CORBU din acest an. Următorul eveniment sportiv de la LACUL CORBU organizat de RIG SERVICE SA este CUPA CORBU LAKE, ediția a II-a, care se va desfășura în perioada 17-20 octombrie. Acest eveniment face parte din sezonul competițional pe anul 2013 și se desfășoară pe pista de concurs amenajată conform standardelor interna-ționale pe bazinul mare al Lacului Corbu. Acest eveniment se adresează atât pescarilor din țară, cât și spectatorilor. Valoarea totală a premiilor (locul 1, 2 și 3) va fi de 70% din totalul de încasări, dar nu mai mică de 6.000 euro (valoare netă) distribuită astfel: locul 1 - 3.000 euro, locul 2 - 2.000 euro, locul 3 - 1.000 euro. În ceea ce privește în-tocmirea clasamentului, sunt câteva reguli.Se vor întocmi două cla-samente, după următoarele criterii de departajare:cantitate (în funcție de greutatea totală a peștilor capturați);calitate (în funcție de media greutății celor mai mari 10 pești capturați).În fiecare din aceste clasamente, echipele vor primi puncte corespunzătoare locului ocupat: 1 punct pentru locul 1, 2 puncte pentru locul 2 etc. Clasamentul final se va întocmi pe baza sumei punctelor obținute de către fiecare echipă în cele două clasamente, urmând ca echipa cu cel mai mic punctaj să fie în frunte. La întocmirea clasamen-tului pe cantitate, dacă se înregistrează o egalitate între două (sau mai multe) echipe, departajarea se va face după greutatea celui mai mare peste capturat.La întocmirea clasamentului pe calitate, dacă se înregistrează o egalitate între două (sau mai multe) echipe, departajarea se va face după greutatea celui mai mare pește capturat. Echipele care nu au capturat cel puțin zece pești vor fi descalificate.La întocmirea clasamen-tului final, dacă se înregistrează o egalitate de puncte între două (sau mai multe) echipe, departajarea se va face după greutatea celui mai mare pește capturat. În cazul în care competiția se va desfășura pe trei sectoare, locurile 1, 2 și 3 se vor acorda echipelor care se clasează pe primul loc în clasamentele finale ale sectoarelor A, B și C, iar departajarea dintre ele se va face după punctajul obținut în clasamentele finale pe sector. În caz de egalitate de puncte între aceste două sau trei echipe, departajarea se va face după greutatea celui mai mare pește capturat. În acest moment, și-au anunțat participarea 16 echipe de pescari de la cluburi cu tradiție în pescuit: CLUB CRAP CORBU, CARP ZONE, GREEN LAKE, ENERGY CARP, PRIMAR TEAM, CARP UNITED, OVIDIUS, SENZOR, dar și echipe indivi-duale compuse din 2-3 pescari. La sfârșitul competiției, premiile vor fii decernate într-un cadru festiv. Pentru informații supli-mentare, vizitați www.crapi mari.ro și facebook lacul corbu. Vom reveni cu amănunte pe parcursul desfășurării sezonului competi-țional de la LACUL CORBU. Fir întins!