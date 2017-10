Cupa CELCO la tenis de câmp a ajuns la ediţia a VI-a

Cupa CELCO la tenis de câmp a ajuns la ediția a VI-a

Ştire online publicată Vineri, 13 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În urma succesului înregistrat de edițiile precedente ale Cupei CELCO la tenis de câmp, CELCO organizează cea de-a VI-a ediție a evenimentului, în perioada 16 - 22 iunie 2014, la Tenis Club IDU, Mamaia, pe terenurile de zgură.Competiția presupune 26 meciuri de dublu masculin pentru categoriile de vârstă 35+, 45+ și 55+, iar cei peste 50 de participanți vor disputa pentru premiile puse în joc în valoare de 2.400 euro.„Tenisul este o emblemă a Constanței, jucătorii constănțeni Simona Halep și Andrei Pavel au dovedit cu prisosință acest lucru. Fir-ma CELCO onorează și ea blazonul, respectând emblema tenisului prin organizarea turneului pentru veteranii care sunt atașați acestui sport, eveniment care a devenit deja o tradiție. Această a VI-a ediție dovedește dorința fermă a companiei de a promova sportul alb atât pentru veterani, cât și pentru tineri”, a declarat Dănuț Culețu.„Organizarea competiției de tenis pentru veterani, împreună cu partenerii noștri de la Tenis Club IDU din Mamaia, a devenit un «must» pentru pasionații acestui sport, atât profesioniști, cât și amatori. Ajunși la ediția a VI-a, putem spune că suntem extrem de încântați de renumele pe care l-a câștigat Cupa CELCO și dorim să continuăm această tradiție mulți ani de acum încolo. Cupa CELCO face parte din strategia companiei de implicare socială, în educație și sport, și se îmbină perfect cu misiunea noastră de a fi profesioniști și competitivi în toate acțiunile pe care le întreprindem. CELCO manifestă deschidere și interes față de toate mediile care ne influențează viața, implicându-se prin sponsorizări culturale și sociale, organizarea de ateliere și evenimente pentru copii, conferințe, demonstrații, training-uri și altele”, a spus Irina Usuc, director comercial CELCO.Cocktail-ul festiv va avea loc vineri, 20.06.2014, la Hotel Condor din Mamaia, iar finalele cupei și festivitatea de premiere vor fi organizate sâmbătă, 21.06.2014, la terenul central al Clubului de Tenis IDU Mamaia.