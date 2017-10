Cupa Aurora 23 August la Qwan Ki Do, dominată de sportivii constănţeni

Cupa Aurora 23 August la Qwan Ki Do, dominată de sportivii constănțeni

Duminica trecută, în localitatea 23 August, a avut loc cea de-a doua ediție a Cupei Aurora 23 August, la Qwan Ki Do, eveniment dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani. Concursul a aliniat la start 115 sportivi legitimați la 11 cluburi din țară, dintre care două din județul Constanța: Guom Constanța și Aurora 23 August.Cele două cluburi constănțene prezente au avut sportivii înscriși la toate cele patru probe de concurs (Thao Quyen, Arme de lemn, Tehnica cu partener și Proba de luptă) și au obținut un număr impresionant de medalii: CS Aurora 23 august - 61 de medalii, iar Guom Constanța - 25.„A fost un eveniment foarte reușit. Organizarea a fost ireproșabilă, iar nivelul duelurilor a fost unul foarte ridicat. Mă bucură faptul că am avut alături de noi foarte mulți susținători, părinți, prieteni, a fost sala plină. Au avut ocazia să vadă pe viu frumusețea disciplinei Qwan Ki Do. CS Aurora 23 August a avut parte de cea mai numeroasă delegație, iar rezultatele au fost foarte bune. Au fost copii care și-au depășit limitele, reușind evoluții dătătoare de speranțe pe viitor. A fost ultima competiție din acest an competițional, dar nu ne oprim aici. Ne vom antrena și mai intens în vederea Campionatelor Naționale ce vor avea loc în primăvară, unde țintim medaliile. Aș vrea să mulțumesc Primăriei 23 August, Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța și tuturor persoa-nelor care n-au ajutat să organizăm competiția la cel mai înalt nivel”, a declarat Daniel Constantin Avasilcăi, antrenor al secției de arte marțiale a clubului Aurora 23 August.Competiția este organizată de CS Aurora 23 August, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Ti-neret Constanța și Primăria 23 August.