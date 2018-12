Cupa 1 Decembrie la şah şi-a desemnat campionii

Cupa 1 Decembrie la șah și-a desemnat campionii

Clubul Sportiv Cleopatra Mamaia a celebrat, anul acesta, centenarul Marii Uniri prin organizarea celei de-a 22-a ediții a Cupei 1 Decembrie la șah. 100 de șahiști concurând la cele trei secțiuni ale competiției - Open, U12 și U8 - au creat un spectacol sportiv deosebit, atât prin calitatea partidelor, cât și prin dramatismul lor, având în vedere vârsta foarte mică a competitorilor.Turneul principal a fost câștigat de tânărul Cristian David (17 ani), care a confirmat, astfel, titlul de campion al municipiului Constanța, obținut cu aproximativ o lună în urmă.„Luptă foarte mare a fost și în cele două concursuri de copii, de la care așteptăm confirmarea la viitoarele campionate naționale. La festivitatea de premiere, deschisă cu intonarea imnului național, a participat și președintele clubului organizator, Vasile Chirondojan, cel care a scos în evidență pasiunea comună care-i unește pe toți șahiștii, indiferent de vârstă și nivel de pregătire, unii dintre participanți fiind prezenți an de an, începând cu prima ediție a festivalului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Județene de Șah Constanța, prof. Claudiu Iordache.Iată cum au arătat podiumurile celor trei secțiuni: Open, clasament general - 1. Cristian David (7 p, Axiopolis Cernavodă), 2. Daniel Dumitrașcu (6,5 p, Fianchetto Constanța), 3. David Bonciu (6,5 p, Palatul Copiilor Constanța), juniori ≤ 16 ani - 1. Mihalis Raftopol (5 p, Noua Generație Mangalia), 2. Ștefan Basaram (4 p, Palatul Copiilor Constanța), 3. Robert-Daniel Stan (4 p, Palatul Copiilor), veterani ≥ 60 ani - 1. Grigore Denis Panozza (5,5 p, Sissa Constanța), 2. Ghiocel Manea (5,5 p, Sissa Constanța), 3. Vasile Constantin (4,5 p, Sissa Constanța), ELO ≤ 1700 - 1. Aurel Ghenu (5 p, Fianchetto Constanța), 2. Răzvan Ghenea (4,5 p, Noua Generația Mangalia), 3. Mircea Țurcanu (4,5 p, Sissa Constanța); U12, clasament general - 1. Andrei Jitea (Fianchetto), 2. Berkan Abseleam (Noua Generație), 3. Maria Criveanu (Fianchetto), U9 - 1. Ioan-Bogdan Ghenea (Noua Generație), 2. Robert Pascariu (Năvodari), 3. Edward-Andrei Focșa (Palatul Copiilor), U10 - 1. Mircea-Andrei Cazan (Fianchetto), 2. Patricia Plotic (Noua Generație), 3. David-Cristian Chircor (Palatul Copiilor), U11 - 1. Luca Siret (Fianchetto), 2. Elis Maria Emin (Noua Generație), 3. Cătălin Costea (Palatul Copiilor), fete - 1. Miruna Mocanu (ACS Logic Delta), 2. Teodora-Emilia Ilinca (Palatul Copiilor), 3. Raluca Benczedi (Năvodari); U8, clasament general - 1. Rareș Satmarii, 2. Radu Vlăsceanu, 3. Irina Criveanu (Fianchetto), U5 - 1. Alexandru Mușat (Axiopolis), U6 - 1. Bogdan Patrichi (Juniorul), U7 - 1. David Islai (Palatul Copiilor), 2. George Cristea (Juniorul), 3. Can Sonuvar (Juniorul), fete - 1. Iulia Piștea (Năvodari), 2. Ana Caraghete (Fianchetto), 3. Natalia Hogea (Palatul Copiilor).Comisia de arbitraj a fost compusă din prof. Claudiu Iordache, președintele Asociației Județene de Șah Constanța, Andrei Furcă (Mangalia) și Octavian Moise (Juniorul Constanța).