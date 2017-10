Cupa 1 Decembrie la şah a ajuns la ediţia a 19-a

Săptămâna viitoare, la Complexul Cleopatra din Mamaia

Cupa 1 Decembrie la șah a ajuns la ediția a 19-a

Iubitorii sportului minții se pot pregăti să-și scoată așii din mânecă. Săptămâna viitoare, Constanța va deveni capitala șahului. Clubul Sportiv Cleopatra și Asociația Județeană de Șah Constanța au deschis înscrierile la concursul festiv Cupa 1 Decembrie.Devenit deja tradiție la malul mării, concursul șahist Cupa 1 Decembrie reunește an de an jucători din toate colțurile țării. De cum au declarat înscrierile oficial deschise, organizatorii au și primit confirmarea de la jucătorii care așteptau cu nerăbdare competiția, unii fiind chiar și din Bulgaria. Sunt așteptați aproximativ 100 de participanți, legitimați sau amatori.Ca în fiecare an, competiția va fi găzduită de Complexul Cleopatra din Mamaia, locul unde deja șahiștii se simt ca acasă când vin la malul Mării Negre.Cupa 1 Decembrie va cuprinde două concursuri - unul pentru copii până în 12 ani și un altul Open. Clasamentul se va face în funcție de vârstă. Vor fi premiați primii trei clasați de la fiecare categorie.„În urmă cu 19 ani, Cupa 1 Decembrie a pornit la inițiativa președintelui CS Cleopatra, Vasile Chirondojan, gazda noastră. Am reușit să avem continuitate, iar după 19 ani, ne reunim și sărbătorim 1 Decembrie așa cum știm, prin șah, cu mic, cu mare. Ca de fiecare dată, ne așteptăm să avem participanți de la 6 la 80 de ani. Avem pregătite diplome, premii și cupe pentru toate categoriile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Județene de Șah Constanța, prof. Claudiu Iordache.Competiția va începe luni, 30 noiembrie, și se va încheia a doua zi, marți, 1 Decembrie. Înscrierile sunt deschise până în prima zi de concurs, la ședința tehnică.Din județul Constanța, sunt așteptați la concurs jucătorii de la cluburile CS Palatul Copiilor, Callatis Mangalia, Fianchetto, CS Sissa și Axipolis Cernavodă.