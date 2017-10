„Cum să faci performanţă cu o oră de educaţie fizică pe săptămână?“

1

BRAVO !!!

O veste excelenta, pe care o asteptam de foarte mult timp... sa speram ca FARUL va ajunge din nou in prima divizie si vom vedea din nou baschet-spectacol ca pe vremea lui Baiceanu, Pasca, Spinu, Radu, Manaila si...Cernat (chiar daca juca la steaua !)...Constanta iubeste baschetul (care aici are si traditie, spre deosebire de alte sporturi de sala... prietenii stiu care !) si merita o echipa de prima divizie...si inca ceva : bravo lui Cernat - care dovedeste ca este mai constantean ca multi altii, ridicati in slavi si care au uitat de unde au plecat (orice asemanare cu anumite persoane de la Ovidiu este intimplatoare).