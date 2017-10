Cum ar putea avea România un bob în Top 10 la JO

Secretarul general al Federației Române de Bob și Sanie, Florian Țicu, susține că sportivii români sunt competitivi și că diferența la competiții este făcută de echipamente, el precizând că echipajul României s-ar putea clasa în primele șase poziții dacă ar concura cu bobul Germaniei.În concursurile de bob de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, România va fi reprezentată de Nicolae Istrate / Florin Crăciun la dublu masculin, Maria Constantin / Andreea Grecu la dublu feminin și constănțeanul Andreas Neagu, Paul Muntean, Dănuț Moldovan și Bogdan Otavă la proba de 4 masculin. „De la Istrate și Crăciun, sperăm să încheie în primele zece locuri, deși suntem conștienți că e foarte greu. În ceea ce privește echipajul de patru masculin și cel de dublu feminin, ne-am propus să încheie în primele 15", a declarat secretarul general al Federației Române de Bob și Sanie, Florian Țicu, citat de Mediafax. Oficialul federal afirmă că sportivii români, deși puțin cunoscuți publicului larg, au capacitatea de a scoate rezultate mult mai bune, însă echipamentele pe care le folosesc nu sunt la nivelul concurenței. „Dacă am avea un bob de top, de genul celui pe care concurează echipajul Germaniei, am fi în primele șase locuri. Materialul uman din România este la nivel competitiv. Dar la bob diferența e făcută de materiale, de echipamente, de pregătire, adică de buget până la urmă. Startul la bob este peste 50 la sută din economia cursei, restul e mâna pilotului și materialul, bobul. Iar cu starturile suntem acolo cu ei, apoi vine partea materială. De asta pot să spun că având un bob ca al germanilor, cred că la Soci am putea încheia și noi în primele șase locuri. Un alt argument pe care mă bazez este faptul că, în competițiile de tineret, unde echipamentele sunt cam la același nivel, stăm mai bine. De exemplu, fetele noastre la echipajul de doi sunt cele mai tinere sportive calificate în concursul de bob de la JO. Ele au venit pe locul cinci la Campionatul Mondial de tineret, au lăsat în spate nemțoaice, elvețience, italience. Deci, la tineret, unde nici celelalte federații nu dau sportivilor echipamente de top, ci boburi pe care seniorii le-au folosit în anii precedenți, suntem pe cinci. Dar apoi, la seniori, se rupe totul. Intervin alți factori, e alt nivel, iar federațiile de afară dau sportivilor ce au mai bun. Ei investesc milioane de euro”, a explicat Țicu.