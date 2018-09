Cum a câștigat un antrenor român 100.000 de Euro pe meci

În Superliga chineză a avut loc recent duelul între cel mai bine plătiți antrenori români: Jiangsu Suning, echipa lui Olăroiu, a învins-o cu 3-1 pe Guizou Henfeng, formația antrenată de Dan Petrescu. Topul celor mai bune case de pariuri online licențiate cuprinde operatorii la care se poate paria antepost pe cine câștigă campionatul și cine retrogradează în China, dar nu aceasta este tema prezentului articol, ci banii pe care îi câștigă antrenorii români. O ierarhie a tehnicienilor cu cel mai mari salarii arăta în felul următor la începutul lui august:1. Cosmin Olăroiu (Jiangsu Suning, prima ligă chineză): 7 milioane de euro2. Dan Petrescu (Guizhou Henfeng, prima ligă chineză) – 5 milioane de euro3. Mircea Lucescu (naționala Turciei): 4 milioane de euro4. Laurențiu Reghecampf (Al Wahda, prima ligă Emiratele Arabe Unite): 3 milioane de euro5. Marius Șumudică (Al-Shabab, prima ligă Arabia Saudită) – 800.000 de euro6. Răzvan Lucescu (PAOK, prima ligă Grecia): 500.000 de euro7. Ladislau Boloni (Antwerp, prima ligă Belgia): 400.000 de euroCifrele au fost furnizate, de-a lungul timpului, de presa sportivă. Tot de acolo am extras o informație foarte interesantă, care are legătură cu subiectul nostru. Potrivit fanatik.ro , Edward Iordănescu a primit 300.000 de euro pentru a pleca de la CFR Cluj, după numai trei meciuri oficiale pe banca ardelenilor (1-0 cu U Craiova, în Supercupa României; 1-1 cu FC Botoșani, în Liga I; 0-1 cu Malmo, în turul doi preliminar al Ligii Campionilor).Un câștig de invidiatRespectiva sumă a fost expresia „înțelegerii amiabile” dintre tehnician și conducerea campioanei. Dacă s-ar fi respectat ce scria în contract, antrenorul demis ar fi primit 600.000 de euro pentru rezilierea unilaterală a contractului.Așadar, Iordănescu jr. a primit 100.000 de euro pentru fiecare meci oficial în care i-a condus pe clujeni. Până și Olăroiu ar fi invidios pe o asemenea performanță. La fel de interesante sunt și culisele acestei „întâmplări”. „Cine crede că am fost demis pentru rezultatele sportive este naiv”, a fost declarația enigmatică a tehnicianului.Site-urile de sport au scris că totul a pornit de la o bătaie între Culio și Djokovic, petrecută în cantonamentul din această vară. Edward Iordănescu s-ar fi băgat să îi despartă, iar argentinianul l-ar fi înjurat mai ceva decât Alibec pe Nicolae Dică. Adept al unei discipline stricte la echipă, tehnicianul i-ar fi transmis lui Culio să vină în camera sa pentru o discuție, dar acesta a ignorat solicitarea. Din acel moment, lotul CFR-ului s-ar fi divizat în tabăra care îl susținea pe Iordănescu jr. și tabăra care nu îl mai dorea la echipă. Așa se explică evoluția slabă a campioanei din meciurile cu FC Botoșani și cu Malmo.Nu a făcut ce a ordonat conducerea?O altă teorie este că Edward Iordănescu nu a respectat dorința lui Iuliu Mureșan, care ar fi dorit să comande schimbările în pauza meciului cu suedezii. Atunci când trimisul lui Mureșan a venit la vestiar să-i comunice ordinele „de sus”, antrenorul ar fi făcut o criză de nervi și l-ar fi trimis înapoi pe sol folosind o formulă nu tocmai protocolară. După acest episod, Mureșan și-ar fi pus ambiția și l-ar fi „denigrat” pe tehnician în fața patronului. Ca înlocuitor a fost găsit portughezul Antonio Conceicao , despre care Dumitru Dragomir spunea că „este o soluție bună, pentru că face ce spune conducerea”.Gsp.ro a publicat o analiză relevantă despre soarta antrenorilor veniți la cârma CFR-ului după ce această echipă a cucerit titlul: - 2008: titlul a fost câștigat de Ioan Andone, care a fost schimbat cu Maurizio Trombetta, care a rezistat numai 5 luni.- 2010: titlul a fost câștigat de Andrea Mandorlini, care a fost schimbat cu Sorin Cârțu, care a rezistat numai 2 luni și jumătate.- 2012: titlul a fost câștigat de Ioan Andone, care a fost schimbat cu Paulo Bento, care a rezistat numai 6 luni.Revenind la anul 2018, doar cei implicați știu care a fost adevăratul motiv pentru care CFR Cluj l-a demis pe Edward Iordănescu. Un lucru este cert: pentru antrenor, scurta carieră pe banca ceferiștilor clujeni a fost din calea-afară de profitabilă.