Culturism / Românul Gabriel Toncean, un nou mandat în fruntea Federației Balcanice

Președintele Federației Române de Culturism și Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, a fost ales pentru un nou mandat în fruntea Federației Balcanice de Culturism și Fitness.Alegerile au avut loc sub directa coordonare a președintelui IFBB, Rafael Santonja, prezent la Drobeta Turnu Severin, unde se desfășoară Campionatul Balcanic de Culturism și Fitness.Gabriel Toncean va conduce Federația Balcanică în perioada 2021-2025, acesta fiind cel de al doilea mandat obținut pentru această funcție, informează Federația Română de Culturism și Fitness.„Le mulțumesc colegilor din cadrul celor 13 federații membre pentru încrederea pe care mi-au acordat-o din nou. Faptul că România va fi pentru încă patru ani capitala zonei balcanice reprezintă o mare onoare pentru mine. Voi munci în continuare pentru dezvoltarea sportului și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, atât la nivel național, cât și internațional”, a declarat Gabriel Toncean.În cadrul întâlnirii cu membrii Federației Balcanice, Rafael Santonja a prezentat noua disciplină de concurs, Fitness Sport Challenge, care va fi introdusă pentru prima dată în cadrul evenimentului sportiv Fitness Sport Games, ce se va desfășura, în perioada 2-4 iulie, la Santa Susanna, în Spania.„Este o ramură care arată forța fitnessului, conține elemente practicate în săli, este o categorie atractivă, care va îndrepta cât mai mulți oameni spre sălile de fitness. Proba constă în executarea unui circuit de șase exerciții, pentru femei, bărbați și cupluri. Exercițiile au două grade de dificultate, fiecare competitor are la dispoziție două minute pentru execuție și alte două minute de pauză. Noua disciplină este spectaculoasă, nu cuprinde exerciții dificile și se pot înscrie competitori din diverse ramuri sportive”, a declarat președintele IFBB, Rafael Santonja.Foto: Facebook / Gabriel Toncean / Cipri Farcas / Cipri & Anca For Weddings