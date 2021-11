Culturism / Românii medaliaţi la Mondialele de la Santa Susanna, felicitaţi de ministrul Tineretului şi Sportului

Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, i-a felicitat pe membrii lotului național al României, medaliați la Campionatul Mondial de culturism și fitness din Spania, Santa Susanna. Rezultatele excepționale obținute la Campionatul Mondial au plasat țara noastră pe locul doi în clasamentul națiunilor la categoria Masters, într-o competiție la care au participat peste 1.800 de sportivi: zece sportivi au obținut medalii de aur și titlul de campioni mondiali, trei au reușit să se claseze pe locul doi, cucerind medalii de argint, dar și titlul de vicecampioni mondiali, iar alți trei sportivi au urcat pe treapta a treia a podiumului obținând medalii de bronz, informează Ministerul Tineretului şi Sportului.„Sunt rezultate fabuloase, cele mai bune ale acestei federații din ultimii ani. Ele nu s-ar fi putut materializa fără o organizare bună și trebuie să-l felicit și pe președintele federației”, a declarat ministrul Eduard Novak.Lista completă a câștigătorilor:1. Albulescu Alexandru - aur - Master Men’s Games Classic Bodybuilding, Overall;2. Mufturel Albert Cristian - aur - Master Men’s Classic Bodybuilding, Overall;3. Albulescu Alexandru - aur - Master Men’s Games Classic Bodybuilding, Open;4. Caracudă Ionuț - aur - Master Men's Bodybuilding, up to 75 kg;5. Giurgiu Emil - aur - Master Men's Bodybuilding, up to 70 kg;6. Manea Marcel - aur - Master Men's Bodybuilding, up to 90 kg;7. Mufturel Albert Cristian - aur - Master Men’s Classic Bodybuilding, Open;8. Năstase Roberta - aur - Junior Women's Bikini, up to 160 cm;9. Nedelcu Maria - aur - Junior Women's Bikini, up to 166 cm;10. Trocea Andrei - aur - Junior Men's Physique, Open;11. Durlea Andrei - argint - Junior Men's Physique, up to 174 cm;12. Moise George - argint - Wheelchair Men's Bodybuilding Open;13. Zidărescu Mara - argint - Junior Women's Wellness Open;14. Cîmpan Andrei - bronz - Wheelchair Men's Bodybuilding Open;15. Mufturel Albert - bronz - Master Men's Bodybuilding , up to 90 kg;16. Vaipan Bogdan - bronz - Men's Games Classic Bodybuilding over 175 cm.Staff:- Gabriel Toncean - președintele Federației Române de Culturism și Fitness- Agoston Moldovan- Costel Torcea- Cristian Firică- Tanita Zetea-Groza- Virgil BorosFoto: Facebook / Ministerul Tineretului şi Sportului