Cuget Liber propune: Traian Petcu, Cetăţean de onoare al Constanţei!

În atenția consilierilor municipali

Cuget Liber propune: Traian Petcu, Cetățean de onoare al Constanței!

Îl puteți vedea pe străzile Constanței, pe aleile parcurilor. De cele mai multe ori, este „în ritm“ accelerat, nici nu ai spune că are 89 de ani. Este profesorul Traian Petcu, pe care Redacția Sport a ziarului Cuget Liber îl propune - cu argumente! - Cetățean de onoare al Constanței. Povestea de viață (sport, educație, carieră) a lui Traian Petcu ar trebui mult mai mediatizată, astfel încât să fie cunoscută de public și să devină model pentru tânăra generație. S-a născut în 1924, la Constanța. Profesor, antrenor, arbitru internațional, maestru al sportului, veteran de război. Performanțe de la tinerețe până la bătrânețe. A pus bazele atletismului la Constanța, într-un an, 1943, marcat de suferințele celui de-Al Doilea Război Mondial. Alături de un grup de elevi entuziaști, după vizionarea filmului documentar despre Jocurile Olimpice de la Berlin 1936, a creat Asociația Sportivă Constanța, la care s-au înscris apoi și alți colegi, dornici să se întreacă la alergări, sărituri, aruncări. A urmat „episodul Desrobirea”, iar în baza performanțelor obținute la acest club, în probele de 400 m, 800 m, 1.500 m sau crosuri, pentru Traian Petcu a urmat transferul la Dinamo București, sub culorile căruia a bifat noi performanțe naționale și internaționale. A trecut apoi la categoria „veterani”, iar titlurile de campion au con-tinuat să-i îmbogățească palmaresul. A reprezentat cu cinste România la Cam-pionatele Mondiale, Europene, Balcanice și la sute de alte reuniuni atletice internaționale. Colecția personală de trofee este impresionantă. Regimul comunist i-a făcut însă mult rău. A fost târât prin închisori, anchetat de Securitate, dar a avut forța de a rezista. Ca profesor, în cadrul organizațiilor în care a activat ulterior - Organizația Sportul Popular, Uniunea de Cultură Fizică și Sport, Federația Română de Atletism, școli sportive - a contribuit la dezvoltarea atletismului. A fost antrenor, metodist, cu activitate în cabinet științific. Un exemplu de voință, cinste, demnitate, modestie. Și-a închinat, practic, viața atletismului. La 89 de ani, perfect lucid, capabil de a-ți reproduce fapte și evenimente de acum 70 de ani care parcă ieri s-au petrecut, Traian Petcu ar merita din plin distincția de Cetățean de onoare al Constanței. Așteptăm reacția consilierilor locali, dar și a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, care ar putea la rându-i argumenta această propunere. La cea de-a doua ediție a Crosului Old-Boys de la Piatra Neamț, concurs recent încheiat, Traian Petcu s-a clasat din nou pe primul loc, la categoria +85 de ani, primind totodată și o diplomă specială pentru longevitate sportivă. La competiție, au participat aproximativ 100 de alergători veterani, din București, Bacău, Deva, Aiud, Iași, Galați, Constanța și Piatra Neamț, care au avut de parcurs un traseu de 4 kilometri.