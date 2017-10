„Cubanezi la Mănuşa Litoralului, o tradiţie pierdută”

Amintirile lui Suat Ibraim

„Cubanezi la Mănușa Litoralului, o tradiție pierdută”

Fostul arbitru constănțean de box Suat Ibraim a avut parte, săptămâna trecută, de două evenimente cu încărcătură emoțională diametral opusă. „Cu regret, am aflat de moartea lui Teofilo Stevenson, unul dintre pugiliștii cubanezi de legendă, un veritabil artist al ringului, o valoare incontestabilă a sportului mondial. Stevenson face parte dintr-o galerie ilustră a personalităților care au marcat pe viață lumea nobilei arte. Cubanezii boxau frecvent, pe vremuri, la Mănușa Litoralului, păcat că acea frumoasă tradiție nu s-a păstrat. Sigur, nu sunt bani pentru box, așa că rămânem cu amintirile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Suat Ibraim. Pe de altă parte, fostul arbitru are și motive de bucurie. „După lungi căutări, am reușit să găsesc oameni de suflet, care m-au ajutat să editez mult dorita carte «Caricaturi bine ticluite și anecdote cu umor». Vreau să le mulțumesc, și pe această cale, celor care m-au susținut: Fusun Aramaz, Consulul General al Republicii Turcia la Constanța, Paul Prodan, director INFCON, Mariana Gâju, primar al comunei Cumpăna, și Ovidiu Dunăreanu, membru al Uniunii Scriitorilor din România - filiala Dobrogea. De asemenea, îl amintesc și pe regretatul profesor Ioan Popișteanu, fostul director al Bibliotecii Universitare, plecat anul acesta dintre noi”, a spus Suat Ibraim.