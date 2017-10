„Cu victoria de la Baia Mare, HCM se apropie cu paşi mari de titlu“

Antrenorul secund Eden Hairi:

„Cu victoria de la Baia Mare, HCM se apropie cu pași mari de titlu“

Handbaliștii de la HCM Constanța au trăit periculos în meciul de la Baia Mare, cu HC Minaur, câștigat cu 32-28, în etapa a 20-a a Ligii Naționale. Campioana României a avut un debut perfect de partidă, s-a distanțat la opt goluri, 13-5, dar, după pauză, a redus motoarele și a permis gazdelor să se apropie la o singură „lungime”, 25-24. Pe final, experiența și valoarea au făcut diferența, Alexandru Csepreghi nu a avut milă de foștii săi colegi, iar HCM Constanța își trece în cont un succes care, în procent de 99%, îi asigură un nou titlu național. „N-am avut probleme în prima repriză, însă, în cea de-a doua, ne-am relaxat prematur și am dat, astfel, șansa echipei din Baia Mare să se apropie la o diferență de scor neacceptabilă. Mă bucur enorm pentru această victorie, pentru că ne apropiem cu pași siguri spre câștigarea campionatului. Felicit Minaurul pentru jocul prestat, sper să găsească o sursă de finanțare și această legendă să meargă mai departe. Jucătorii băimăreni ai Constanței au făcut un meci bun, Csepreghi a marcat goluri importante, iar Mureșan, în creștere extraordinară de formă, a devenit stâlpul apărării”, a declarat antrenorul secund al HCM-ului, Eden Hairi. Aflată pe primul loc al clasamentului, cu 36 de puncte, cu șase mai mult decât Reșița lui Aihan Omer, HCM se odihnește în week-end, pentru că echipa pe care trebuia să o întâlnească, CSM Medgidia, s-a retras din campionat. Meciurile rundei a 21-a vor avea loc după următorul program: mâine: Dinamo - U Bucovina Suceava (ora 17.00, în direct la Digi Sport Plus), CSM Satu Mare - UCM Reșița; sâmbătă: Steaua - HC Minaur (ora 13.00, în direct la Digi Sport), HC Odorhei - U Cluj; duminică: SCM Brașov - Pandurii și Poli Timișoara - Știința Bacău. Cupa României, în luna mai Ediția din acest an a Cupei României la handbal masculin va avea loc, în perioada 19-22 mai, la sala „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov. La competiție, vor participa echipele clasate pe primele opt locuri la terminarea campionatului. Jocurile se vor desfășura astfel: 19 mai, între orele 12.00-20.00; 20 mai, între orele 16.00-20.00; 22 mai, finala - ora 11.00. În situația în care una dintre echipe se va califica într-o finală de cupă europeană, jocurile se vor disputa după același program, în zilele de 13, 14 și 16 mai.