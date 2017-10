Hypo Tirol Innsbruck - CVM Tomis, în Cupa CEV la volei masculin

Cu sau fără set de aur, calificare să fie!

Deznodământul crâncenului duel european dintre CVM Tomis Constanța și Hypo Tirol Innsbruck este greu de anticipat chiar și de către cel mai iscusit cititor în stele. Bătălia decisivă se dă deseară, în Austria. Două echipe însetate de performanțe europene, Hypo Tirol și CVM Tomis Constanța, se vor afla de o parte și de alta a fileului, deseară, în USI Halle din Innsbruck, într-o întâlnire contând pentru manșa retur a 16-imilor de finală ale Cupei CEV la volei masculin. În tur, pe litoral, campioana României s-a impus la mare luptă, scor 3-2, revenind miraculos după ce a fost condusă cu 0-2. Astfel, pentru a-și continua aventura continentală, formația antrenată de canadianul Stelio De Rocco are nevoie de victorie, indiferent de scor, sau să își adjudece două seturi, situație în care numele echipei calificate în optimi se va decide după disputarea setului de aur. „I-am bătut de austrieci de două ori anul trecut, am făcut-o și în tur, așa că mergem la Innsbruck să câștigăm, indiferent în câte seturi. Ne dorim foarte mult să ajungem cât mai sus în Cupa CEV”, a declarat Radu Began, unul dintre cei mai buni jucători ai meciului de la Constanța. Tehnicianul Tomisului spune că echipa sa este în formă, iar dacă preluarea și blocajul, două elemente esențiale, vor funcționa cum trebuie, atunci Constanța va intra în sărbătoare. Întâlnirea începe la ora 21.15 (ora României) și este arbitrată de brigada Jorg Kellenberger (Germania) / Lajos Mocsnik (Ungaria). Cealaltă echipă românească participantă în competiție, LPS Piatra Neamț, are șanse minime de a accede în optimi, după ce, în manșa întâi, a fost învinsă, scor 2-3, pe teren propriu, de Radnicki Kombank Kragujevac (Serbia). Tot astăzi, în cupele europene, se mai joacă alte două partide în care sunt angrenate echipe românește, ambele feminine. De la ora 19, în Sala „Rapid” din Galați, campioana CSU Metal întâlnește pe Vakifbank Gunes Istanbul (Turcia), în Champions League, iar de la ora 19.30, în Sala „Lucian Grigorescu” din București, Dinamo primește replica celor de la Zeiler Koniz (Elveția), în Cupa CEV.