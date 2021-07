„Cu puţin noroc, putem trece de tururile preliminare din European League”

„Îmi place să am provocări noi în carieră. Am ales Constanţa, pentru că am primit o ofertă bună şi pentru că aici handbalul are o lungă şi frumoasă tradiţie. Echipa are mulţi jucători buni, abia aştept să fim coechipieri”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, stângaciul Marko Buvinic.





Handbalistul croat a intrat deja în programul de pregătire condus de antrenorii Djordje Cirkovic şi George Buricea, cu alergări la stadionul „Farul”, dimineaţa, şi antrenamente la Sala Sporturilor, după-amiaza.





Echipa constănţeană şi-a aflat şi adversarul din primul tur al EHF European League, formaţia maghiară Csurgoi KK. Participarea în cupele europene a fost un motiv în plus pentru Buvinic de a semna cu clubul constănţean.





„Orice sezon nou este o provocare pentru mine. Sper să parcurgem bine perioada de pregătire şi, cu puţin noroc, să trecem de tururile preliminare din European League. Nu avem foarte mult timp la dispoziţie până la primele meciuri oficiale, dar cred că vom fi o echipă bună după această perioadă de pregătire”, a mai spus handbalistul croat, care a semnat un contract valabil pe un an cu gruparea de la malul mării.



S-a încheiat cu bine cursul anual organizat de Federaţia Română de Handbal (FRH) şi destinat perfecţionării antrenorilor echipelor de seniori din campionatele României.





„Le mulţumim tuturor lectorilor - Xavier Pascual, Marko Cibila, Andra Pleşa, Aihan Omer, Adrian Georgescu, Cristina Vărzaru, Dahl Bent, Adrian Vasile, George Bărgăunaş - pentru modul de abordare a temelor, dar şi celor 130 de participanţi!”, au transmis reprezentanţii FRH.



Naţionala de handbal-junioare a României a susţinut două partide amicale în cadrul turneului internaţional de la Mijas (Spania).



În primul dintre acestea, tricolorele au învins Portugalia, scor 36-25 (19-9), iar în cel de-al doilea, s-au impus în faţa reprezentativei Spaniei, scor 35-25 (17-14).





HC Dobrogea Sud şi-a întărit, în perioada inter-competiţională, linia de 9 metri, după ce şi-a asigurat serviciile unui handbalist aflat în plină maturitate sportivă. Interul croat Marko Buvinic (29 de ani; 1,90 m, 90 kg) este vicecampion al Macedoniei cu Metalurg Skopje, de patru ori vicecampion al Croaţiei cu Nexe Nasice, echipă cu care a jucat şi în Final Four-ul SEHA League. De asemenea, are în palmares şi un argint european cu reprezentativa Under 20 a Croaţiei.