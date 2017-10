Cu Ponor la timonă, CS Farul doreşte un nou titlu naţional

Cu Ponor la timonă, CS Farul dorește un nou titlu național

În perioada 1-3 septembrie, în Sala Olimpia din Ploiești are loc ediția a 70-a a Campionatelor Naționale de gimnastică pentru seniori, atât la individual cât și pe echipe.Sunt prezenți cei mai valoroși sportivi ai României, reprezentanți ai cluburilor CSS Buzău, CSM Reșița, CSA Steaua București, CSS Brașov, CSS Dinamo București, CSM Bistrița, CSS Lugoj, LPS Bistrița, CSM Lugoj, CSS Timișoara, CS Dinamo București, CSS Bârlad, CS Farul Constanța, CSS1 Constanța, CSS 2 București, CSS Focșani și CSM Arad.În întrecerea pe echipe, CS Farul are de apărat titlul cucerit anul trecut și sunt șanse mari să se realizeze acest lucru. Echipa de pe litoral este formată din multipla medaliată Cătălina Ponor, alături de gimnastele din noua generație Carmen Glăvan, Ioana Stănciulescu, Silvia Sfiringu și Maria Holbură.Tot de la Constanța, însă doar în probele individuale va concura și Gabriela Toader, de la CSS 1.„Important pentru noi este ca fetele să termine concursul sănătoase și mulțumite de evoluția lor. Nu ne gândim la un număr anume de medalii, dar m-aș bucura să ne apărăm titlul pe echipe cucerit anul trecut. Sunt conștient de valoarea sportivelor noastre și am încredere că vor face un concurs foarte bun”, a declarat Florin Uzum, antrenor al secției de gimnastică de la CS Farul.