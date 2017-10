Cu ochii pe evoluţiile constănţenilor

Naționala de rugby U20, meci-școală cu CFR Brașov

Cu ochii pe evoluțiile constănțenilor

Aflată la Poiana Brașov, în pregătire pentru Campionatul Mondial, divizia a doua valorică, echipa națională de rugby juniori sub 20 de ani a României susține, astăzi, la Brașov, un meci de pregătire, în compania prim-divizionarei CFR. Pentru selecționerii Constantin Vlad, Adrian Costache și Virgil Năstase, este unul dintre ultimele prilejuri de a se edifica asupra lotului de 26 care va face deplasarea la competiția sud-americană. Momentan, tehnicienii au sub comandă 33 de jucători, 11 dintre aceștia fiind constănțeni: Cătălin Graur, Petre Zapan (linia I), Cristian Munteanu (linia a II-a), Bogdan Petreanu (linia a III-a), Marian Pîrvu, Ionuț Puișoru (aripi) - de la CS Cleopatra Mamaia, Florin Enache (taloner), Iulian Strutinski (linia a II-a), Alexandru Mitu (linia a III-a), Mihăiță Zainea (mijlocaș la grămadă) și Ionuț Florea (fundaș) - de la RCJ Farul. „Stejăreii“ vor rămâne la munte până duminică, 16 martie. Apoi, între 23 martie și 2 aprilie, vor efectua un stagiu de pregă-tire la Constanța, în cadrul căruia vor dis-puta trei meciuri-școală, cu Krasnoyarsk (Rusia), pe 26 martie, CS Cleopatra, pe 29 martie, și Selecționata Dobrogei, pe 1 aprilie. Între 6 și 10 aprilie, tricolorii se vor afla în cantonament la Snagov, plecarea spre Chile fiind prevăzută pentru data de 10 aprilie. La Mondiale, unde are obiectiv clasarea pe locul întâi și calificarea în eșalonul de elită, România U18 este repartizată în Grupa A și va avea ca adversare, în ordine, reprezentativele Namibiei (15 aprilie), Insulelor Cooks (19 aprilie) și țării gazdă (23 aprilie).