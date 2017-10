Cu mic, cu mare, constănţenii sunt invitaţi la Crosul Olimpic

Cu mic, cu mare, constănțenii sunt invitați la Crosul Olimpic

Duminică, toți constănțenii sunt invitați să participe la cea de-a 28-a ediție a Crosului Olimpic, competiție organizată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST), Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Academia Olimpică Română Filiala Constanța, Asociația Județeană de Atletism (AJA) și centrul comercial Maritimo.Punctul de start va fi Sala Sporturilor, iar doritorii se pot înscrie pe loc. Startul se va da la ora 10.00.„Crosul Olimpic este o competiție cu tradiție la Constanța. Cu această ocazie sărbătorim împlinirea a 28 de ani de când îl organizăm consecutiv și sperăm să facem acest lucru și în continuare”, a declarat Claudiu Teliceanu, director executiv DJST, vineri, în cadrul unei conferințe de presă premergătoare evenimentului.În cadrul conferinței au mai fost prezenți Mihai Orzan și Mariana Tudora, inspectori în cadrul DJST.Crosul Olimpic se organizează în acest an mai devreme decât edițiile precedente din mai multe motive. Unul dintre acestea ar fi popularizarea acestei competiții în rândul elevilor.„Anul acesta, ne-am gândit să îl organizăm mai devreme, având în vedere că anul școlar nu s-a încheiat și am popularizat și pe site-ul inspectoratului și sperăm ca prin această cale să atragem mai mulți copii. Acesta a fost un alt motiv pentru care am organizat crosul mai devreme, pentru a fi în timpul școlii și nu în vacanță. Alte motive ar fi faptul că, săptămâna viitoare, la Brașov, va fi un cros și un maraton unde vor pleca mulți constănțeni și pentru că săptămâna care urma, din 22 iunie, era mult prea cald”, a menționat Mihai Orzan.Înaintea startului, fiecare participant va primi un bon cu ștampila DJST cu care se va prezenta la final și va primi din partea organizatorilor un tricou. Organizatorii au pregătit tricouri pentru primii 400 de participanți, iar acesta este și numărul estimativ de participanți, având în vedere că anul trecut au concurat 300 de persoane.Se vor premia primele șase locuri și la masculin și la feminin. De asemenea, vor mai fi oferite premii și pentru cea mai numeroasă familie, cel mai tânăr participant, cel mai vârstnic participant și pentru persoa-ne cu dizabilități, în cazul în care vor participa.Premiile pentru primele trei locuri vor consta în vouchere în valoare de 300, 200 și 100 de lei și cupe. Cea mai numeroasă familie participantă va primi tot un voucher de 300 de lei. Alte premii vor mai consta în insigne, cărți despre olimpism, diplome, brelocuri etc. Arbitrajul competiției va fi asigurat de Asociația Județeană de Atletism.„În ceea ce privește startul, nu ne-am hotărât încă. Dacă avem onoarea ca ministrul Gabriela Szabo să fie alături de noi, ne vom bucura de acest lucru și o vom invita să dea startul. Îi avem invitați pe Ilie Floroiu, Elena Frîncu, Răzvan Florea”, a mai adăugat Orzan.Traseul va fi următorul: Sala Sporturilor - B-dul Tomis (până la intrarea în oraș dinspre localitatea Ovidiu) - B-dul Aurel Vlaicu - parcarea Maritimo. Distanța este de aproximativ 5 km. Sosirea va fi chiar la terenul de baschet, unde mai are loc o competiție de street ball organizată de centrul comercial.Crosul Olimpic este organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța, Inspectoratul de Poliție al Municipiului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean și Inspectoratul Județean de Jandarmi.