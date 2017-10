„Cu lotul de acum, Farul nu poate emite pretenţii la promovare“

Marian Pană:

„Cu lotul de acum, Farul nu poate emite pretenții la promovare“

La finele meciului de verificare cu Eolica Baia (4-3 pentru Farul), antrenorul principal al „marinarilor“, Marian Pană, a tras concluziile după nouă zile de pregătire. - Domnule Pană, a fost util acest amical?- Da, am efectuat un antrenament bun, ajutându-ne și adversarul, care ne-a pus probleme. După această partidă, care a încheiat o perioadă de monitorizare a mai multor jucători, am tras concluziile necesare. - Dintre cei în probe, ați oprit puțini jucători… - Din păcate, m-au convins foarte puțini, atât dintre cei experimentați, cât și dintre cei sub 21 de ani, care m-au interesat foarte mult până acum. Avem în curte jucători mai valoroși decât mulți dintre cei veniți la teste. - Cu lotul de acum, Farul poate emite pretenții la promovare?- Nu, trebuie să ne întărim. În plus, pe lângă lot, în bătălia de promovare contează și alți factori. Noi sperăm să atingem acest obiectiv. - Care ar fi posturile vulnerabile, în acest moment?- Suntem deficitari pe toate postu-rile. Trebuie să avem răbdare până vor veni cei așteptați. - Câți jucători experimentați vreți să mai achiziționați?- În perioada următoare, încercăm să transferăm cel puțin șase fotbaliști care să întregească lotul și cu care să alcătuim o echipă competitivă. Totuși, sunt greu de adus, din pricina unor probleme cu actele, au memorii depuse. Comisiile întârzie să dea verdicte și este destul de greu să vină fără să aibă hârtiile de la echipele lor, prin care să se poată antrena cu altcineva. Nu vrem să riscăm amenzi. Îi avem sub observație, ținem legătura cu ei și sperăm să ajungă până sâmbătă. Dacă, totuși, se va depăși acest termen, nu e nicio problemă. Timpul ne permite să mai întârziem puțin și putem regla la munte.