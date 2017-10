Cu iataganul pe teren! Scandal de proporţii la un meci de fotbal. "Se putea întâmpla o tragedie!"

Cu iataganul pe teren! Scandal de proporții la un meci de fotbal. "Se putea întâmpla o tragedie!"

Momente de groază petrecute, duminică, la meciul dintre Speranța Nisipari și CS Peștera, într-o partidă programată în cadrul etapei a Vl-a a Ligii a V-a de fotbal.Un grup de persoane înarmate cu bâte și cuțite au dat năvală la meci și au început să agite spiritele, sub privirile speriate ale copiilor aflați în tribune. Amețiți serios de aburii alcoolului, scandalagiii au dat recital de înjurături. Lucrurile s-au agravat când cel mai „fioros” dintre aceștia a scos un iatagan și a intrat cu el pe teren, pentru „a face dreptate”.Prezent la meci, primarul comunei Peștera, Marius Liviu Petre, a povestit că nu a mai trecut în viața sa printr-o asemenea experiență.„Nu credeam că în România anului 2017 se mai poate întâmpla așa ceva. Dacă mi-ar fi povestit cineva despre un astfel de caz, i-aș fi spus că înflorește. Întâmplarea nu are nicio legătură cu fenomenul sportiv, dar nici cu lumea civilizată. A fost o răfuială între suporterii din zona Castelu-Nisipari. Atâtea trivialități condensate într-un singur meci nu am auzit pe întreg parcursul sezonului trecut. Nu știu ce au avut de împărțit, dar se putea întâmpla o tragedie”, declarat Marius Petre.Cuțitarul intră pe gazon, Poliția lipseșteMomentul-șoc s-a petrecut în debutul reprizei secunde, când unul dintre scandalagii a pus mâna pe un iatagan și a intrat pe terenul de joc, decis să taie pe cineva.„Acela a fost momentul când ne-am panicat, știind că în jurul nostru sunt copii. Aceștia au început să plângă, se ascundeau după noi, fugeau care-ncotro. M-am gândit, pentru o secundă, să opresc meciul și să scot echipa din teren. Apoi mi-am dat seama că am putea face mai mult rău. Nu am vrut ca agresorii să-și reverse nervii asupra echipei. Poliția Locală a sosit la 5 minute după încheierea partidei și ne-au certat deoarece am avut tupeu să-i întrebăm de ce nu au fost prezenți la partidă”, a mai spus Marius Petre.Din păcate, scandalul a continuat și după ultimul fluier. Un alt individ, înarmat cu o bâtă, s-ar fi îndreptat furios către primarul din Castelu, Nicolae Anghel, însă a fost oprit cu greu de forțele de ordine ajunse la teren.„Gazdele, obligate să asigure siguranța“Prezența unui organ de ordine la meciuri este confirmată de președintele AJF Constanța, Lucian Cîrjă, însă acesta nu s-a grăbit să tragă o concluzie.„La orice eveniment care strânge un număr semnificativ de persoane, organizatorii sunt obligați să solicite prezența unui organ de ordine publică, indiferent că vorbim de Poliția Locală, Națională sau Jandarmerie. Nu cunosc prea multe detalii ca să spun exact ce s-a întâmplat la Nisipari. Vom afla, cu siguranță, zilele următoare”, a declarat Lucian Cîrjă.