„Cu FC Argeş, am arătat că nu merităm să fim pe locul 16“

Cristi Cămui și Sevastian Iovănescu, mulțumiți de angajamentul jucătorilor Farului

„Cu FC Argeș, am arătat că nu merităm să fim pe locul 16“

Victoria Farului cu FC Argeș, prima după o serie interminabilă de rezultate negative, îi menține pe constănțeni cu șanse de rămânere în Liga 1, deși calculele se axează doar pe problemele pe care le au alte echipe, fariștii retrogradând matematic sâmbătă. Pe lângă cele trei puncte, care au rezolvat problema baremului și au redus la patru lungimi (26 - 30) distanța dintre Farul (locul 16) și Gaz Metan Mediaș (locul 15), victoria cu FC Argeș a adus satisfacție și prin atitudinea pe care au arătat-o jucătorii constănțeni, care veneau după destule meciuri în care rămăseseră datori din acest punct de vedere. Consilierul tehnic Cristi Cămui și antrenorul secund Sevastian Iovănescu au subliniat dăruirea și angajamentul fotbaliștilor Farului. „După o așteptare lungă, de 12 etape, a venit și victoria, una muncită, grea, dar pe deplin meritată. Dacă, în prima repriză, am dominat și puteam să mai înscriem, în partea secundă, după gesturile lui Gerlem, deplorabile, partida a devenit mai grea pentru noi. Dar am reușit să ne mobilizăm. Partea secundă a fost mai închisă ca spectacol și ca fotbal, întrucât a trebuit să apărăm rezultatul. Îi felicit pe jucători pentru modul cum s-au dăruit. De data aceasta, au răspuns așa cum le-am cerut, au avut multă determinare și angajament”, a declarat Cămui. „A venit vremea când am putut să le spun fotbaliștilor că au caracter și că joacă pentru Constanța. Am arătat că nu merităm să fim pe locul 16", a spus și Iovănescu. Principalul lui FC Argeș, Ionuț Badea, a declarat că meciul a avut două reprize diferite. „Prima i-a aparținut în totalitate Farului. Am lăsat spații foarte mari, n-am reușit să blocăm culoarele. A fost cea mai slabă repriză de când antrenez FC Argeș. În schimb, partea secundă am controlat-o fără dubii, poate și pentru că gazdele au jucat în zece oameni. N-am putut să marcăm însă, deși am avut mai multe oportunități”, a spus Badea. Altfel, Farul a așteptat ieri verdictul în cazul „Nocturna”, dar, până după-amiază, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne nu a trimis la club o înștiințare oficială.